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Интерфакс-АВН

Байден не верит, что Трамп отдал приказ о ликвидации Сулеймани из-за его планов напасть на посольства США

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Leah Millis

Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США и кандидат в президенты на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байден обвинил президента США Дональда Трампа в "откровенной" лжи об оправдании убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

"Честно говоря, я думаю, что он откровенно солгал, сказав, что причина, по которой он нанес удар по Сулеймани, была в том, что наши посольства собирались бомбить", - сказал Байден в ходе демократических дебатов в штате Айова.

Сулеймани, один из руководителей Корпуса стражей исламской революции, погиб в начале января в Ираке в результате операции американских военных. В ответ Иран нанес ракетные удары по военным базам в Ираке, которые используют американские военные.

Байден раскритиковал Трампа за то, что он своим поступком поставил США в положение, когда им может прийтись вывести войска, которые должны противостоять угрозе ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), из Ирака.

Он также призвал США вернуться к соглашению в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года (СВПД).

"Мы потеряли наше положение в регионе, мы потеряли поддержку наших союзников. Следующий президент должен быть в состоянии собрать этих людей вместе, восстановить наши союзы и настоять на том, чтобы Иран вернулся к соглашению", - сказал Байден.

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