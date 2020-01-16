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Военное обозрение

В США заявили, что ни одна из двух ракет КСИР не смогла сразу сбить украинский авиалайнер

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Источник изображения: topwar.ru

Примечательно, но именно американские СМИ публикуют не только полную хронологию нанесения ракетного удара по украинскому авиалайнеру под Тегераном, но и представляют всё новые и новые кадры с нанесением такого удара иранским расчётом ЗРК. Наибольшую информационную активность в этом плане демонстрирует газета The New York Times. Новая видеозапись с пуском ракет появилась на интернет-ресурсе именно этого издания, а затем была растиражирована в сети со словами о том, что опубликовал её некий «иранский пользователь».

Что же ещё стало известно репортёрам американского СМИ о тот трагическом происшествии?

В материале сообщается, что запись видео осуществлялась с крыши одного из зданий в пригороде иранской столице – посёлка Бидкане. На крыше и находилась камера видеонаблюдения. Это примерно в 6 км от аэропорта.

Отмечается, что ракеты по украинскому «Боингу» выпускались с интервалом примерно в полминуты. Точкой пуска зенитных ракет, пишет NYT, стала «секретная военная база КСИР». Причём настолько «секретная», что в NYT даже знают точное место её расположения: «примерно в 8 милях (12,87 км) от самолёта». Не отмечено, учитывается при этом высота или речь идёт исключительно о дистанции «по горизонтали». Напомним, что в момент отключения транспондера самолёт находился на высоте около 2,4 км.

Примечательное заявление в американской прессе:

Как выясняется, ни одна из ракет не смогла сбить самолёт сразу. Он продержался в полёте ещё около 60 секунд, и только после этого загорелся и начал падать.

Дополнительно утверждается, что транспондер самолёта перестал работать не сразу, а примерно через 20 секунд после первого ракетного удара. То есть, если следовать предложенной хронологии, то отключение произошло примерно за 10 секунд до удара второй зенитной ракетой.

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Страны
Иран
США
Украина
Проекты
ИТ
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