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Федора решили заменить более приятным роботом

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Источник изображения: Фото: КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / РИА Новости

Робот-андроид проекта «Испытатель» для космического корабля «Орел» будет значительно отличаться от своего предшественника Skybot F-850, более известного как Федор (FEDOR). Об этом агентству ТАСС рассказали в НПО «Андроидная техника».

«Однозначно он будет меньше и легче. Визуально он будет приятнее: более обтекаемая конструкция и больше пластических элементов», — отметили на предприятии, уточнив, что окончательный облик робота будет определен после подписания контракта с Роскосмосом.

В ноябре 2019 года исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным проектам и науке Александр Блошенко заявил, что вместо Федора на корабле «Орел» в космос полетит созданный на его платформе робот Артем (ARTEM — Automatic Research and Testing Machine). По его словам, новый робот получит доступ к управлению кораблем и будет выполнять определенные функции самостоятельно. Кроме того, он станет «элегантнее», чем предшественник.

Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей.

Первый полет на новом пилотируемом транспортном корабле «Орел» запланирован на 2025 год. По поручению президента России Владимира Путина в 2023 году начнутся его испытания.

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2 комментария
№1
16.01.2020 15:37
Назвали бы его Владимиром, так может бы и бабок на распил больше бы дали. А то, что там 300 млн.,пилить особо нечего?
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№2
16.01.2020 15:47
Федор, лунокоп раскопает всю Луну. Квадроцикл лунный уже в наличии. Сэкономит триллинов несколько, заменив человека в лунной экспедиции.
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