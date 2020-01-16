Федора решили заменить более приятным роботом

Робот-андроид проекта «Испытатель» для космического корабля «Орел» будет значительно отличаться от своего предшественника Skybot F-850, более известного как Федор (FEDOR). Об этом агентству ТАСС рассказали в НПО «Андроидная техника».

«Однозначно он будет меньше и легче. Визуально он будет приятнее: более обтекаемая конструкция и больше пластических элементов», — отметили на предприятии, уточнив, что окончательный облик робота будет определен после подписания контракта с Роскосмосом.

В ноябре 2019 года исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным проектам и науке Александр Блошенко заявил, что вместо Федора на корабле «Орел» в космос полетит созданный на его платформе робот Артем (ARTEM — Automatic Research and Testing Machine). По его словам, новый робот получит доступ к управлению кораблем и будет выполнять определенные функции самостоятельно. Кроме того, он станет «элегантнее», чем предшественник.

Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей.

Первый полет на новом пилотируемом транспортном корабле «Орел» запланирован на 2025 год. По поручению президента России Владимира Путина в 2023 году начнутся его испытания.