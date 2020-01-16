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ТАСС

Робота-пилота корабля "Орел" сделают похожим на человека

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SAR-400
Человекоподобный робот-космонавт SAR-400. Фотография предоставлена пресс-службой НПО "Андроидная техника".

В НПО "Андроидная техника" рассказали, что андроида сделают меньше, легче и "визуально приятнее" робота "Федор"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Робота-андроида проекта "Испытатель", который будет управлять перспективным российским космическим кораблем "Орел", сделают меньше, легче и визуально приятнее летавшего на Международную космическую станцию робота "Федора". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО "Андроидная техника".

"Внешне он будет похож на человека. Однозначно он будет меньше и легче FEDOR. Визуально он будет приятнее: более обтекаемая конструкция и больше пластических элементов (которые могут сгибаться во время движений - прим. ТАСС)", - отметили на предприятии, отвечая на соответствующий вопрос. В пресс-службе не исключили, что робот "Испытатель" может быть покрыт тканевой защитой.

В "Андроидной технике" уточнили, что еще одним отличием нового андроида станет более функциональный захват. У робота "Федор" захваты выполнены в виде пятипалых рук, повторяющих человеческие.

По данным разработчиков, окончательный облик робота будет определен после подписания контракта с Роскосмосом. "Если это произойдет до конца квартала, то внешний вид определят к концу 2020 года, а наземные испытания начнутся в 2022 году", - пояснили в пресс-службе "Андроидной техники".

Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров сообщал ТАСС, что во время первых двух полетов кораблем "Орел" будет управлять робот проекта "Испытатель". В свою очередь, исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС отметил, что андроид "будет нажимать на кнопки", то есть механически взаимодействовать с органами управления кораблем.

Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, стыковка корабля в этот полет с Международной космической станцией не предусматривается. В 2024 году, также без космонавтов, "Орел" выполнит второй полет с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся в 2025 году.

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