Перспективы военно-технического сотрудничества России с Шри-Ланкой

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Елены Черненко "Сергей Лавров посетил остров во всеоружии. Москва хочет развивать со Шри-Ланкой военно-техническое сотрудничество", Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник [14 января 2020 года] побывал на Шри-Ланке, острове в Южной Азии, где в 1972 году началась его дипломатическая карьера. В Коломбо российского гостя встретили как родного. Этому явно способствовало то, что он едва ли не единственный иностранный дипломат столь высокого уровня, владеющий сингальским языком, а также то, что Россия входит в первую тройку стран-импортеров ключевого местного продукта - цейлонского чая. Сергей Лавров в долгу не остался: по данным "Ъ", Россия готова выделить Шри-Ланке экспортный кредит на покупку широкой номенклатуры вооружений.

Вертолет Ми-17 ВВС Шри-Ланки, март 2017 года (с) Haleef Ismail

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Сергей Лавров вылетел в Коломбо в понедельник вечером, сразу после изнурительных восьмичасовых переговоров по ливийской проблематике, состоявшихся в Доме приемов МИДа в Москве. Консультации с турками и ливийцами были непростыми (см. "Ъ" от 14 января), однако, когда министр поднялся на борт и на несколько минут вышел к журналистам пула, настроение его было приподнятым. Ему явно по душе форматы, где Россия выступает посредником при решении глобальных и региональных проблем, будь то иранская ядерная сделка, химическое разоружение Сирии или многолетний конфликт в Ливии.

Визит в Коломбо на этом фоне выглядел немного местечково, но отношения с такими странами, как Шри-Ланка, имеют для России особое значение: от позиции многочисленных малых государств порой зависит судьба важных инициатив Москвы на международных площадках, включая Генассамблею ООН. Так, например, в марте 2014 года российские власти смогли заявить, что по вопросу о непризнании Крыма частью России в мире нет единства, в том числе и потому, что Шри-Ланка (наряду с 57 другими странами) воздержалась при голосовании.

Коломбо в целом старается проводить нейтральную политику по принципу "и нашим, и вашим".

Так, скажем, когда в конце 2018 года на Генассамблее ООН решалась судьба двух конкурировавших друг с другом резолюций по кибербезопасности, российской и американской, ланкийцы поддержали оба документа. Так поступило большинство государств, стремящихся развивать связи как с Москвой, так и с Вашингтоном, и в итоге обе резолюции были приняты. В ходе визита в Коломбо Сергей Лавров несколько раз заявил о важности координации позиций двух стран на международных площадках, и прежде всего в ООН.

Впрочем, на сей раз тематику ООН, по данным "Ъ", активно педалировала и ланкийская сторона: местным властям было важно заручиться поддержкой России в деликатном вопросе. В 2015 году Совет по правам человека ООН принял резолюцию, предусматривающую проведение расследования преступлений против человечности на заключительном этапе гражданской войны в Шри-Ланке. Администрация нового президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы хотела бы добиться смягчения ряда пунктов этого документа - в частности, ограничить полномочия международных судей в расследовании кровопролитного внутреннего конфликта между правительством и сепаратистской группировкой "Тигры освобождения Тамил-Илама", в ходе которого в 1983-2009 годах погибло не менее 80 тыс. человек.

Не тот С. В. Лавров

Для самого Сергея Лаврова Шри-Ланка важна еще и потому, что именно здесь он в 1972 году начал свою дипломатическую карьеру. В Коломбо он тогда попал как один из немногих выпускников МГИМО, владевших наряду с английским еще и сингальским языком. При этом сам министр недавно в интервью для фильма "Первого канала" к 75-летию вуза признался, что хотел изучать другие языки - французский или арабский. У поступивших собрали пожелания, а 31 августа списки 11 языковых групп вывесили на дверях главного входа в вуз. "Первая группа была "английский-французский". Она считалась самой престижной, и первым в ней значился Лавров С. В. Я развернулся и пошел домой или куда-то гулять с ребятами. 1 сентября пришел в институт, поднимаюсь в аудиторию, которая была обозначена как место первого семинара первой языковой группы. Была перекличка, и, когда преподаватель назвал фамилию Лавров, встали двое. Он спросил одного: "Вы кто?"-"Я Сергей". Спросил меня: "А вы кто?" Я ответил: "И я Сергей". Спрашивает меня снова: "Как вас по отчеству?" Я говорю: "Викторович". Он отвечает: "Ну, тогда до свидания"",- рассказал глава МИД РФ. По его словам, в первой группе оказался тогда Сергей Владимирович Лавров (в МИДе он давно не работает). А у нынешнего министра оказалась последняя, одиннадцатая группа, которой наряду с английским и дали сингальский.

В Коломбо Сергею Лаврову были рады не только из-за его личной связи с этим островом.

Шри-Ланка высоко ценит экономические отношения с Россией. В цифрах товарооборот невелик - около $400 млн. Москва и Коломбо надеются увеличить этот показатель хотя бы до $700 млн (для сравнения: товарооборот Шри-Ланки и Китая превышает $4 млрд).

Между тем Россия замыкает первую тройку стран-импортеров главного экспортного товара Шри-Ланки - цейлонского чая (еще два года назад Россия была на первом месте, но теперь уступает Ираку и Турции). В 2018 году Россия импортировала 30,5 тыс. тонн местного чая. Ланкийцы хотели бы увеличить экспорт своей сельхозпродукции в РФ.

Заинтересованы они и в увеличении турпотока из России. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским гостем глава МИД Шри-Ланки Динеш Гунавардена стремился показать, насколько внимательно местные власти относятся к этому вопросу. "В 2018 году нашу страну посетили 62 497 туристов из России, а в 2019-м - уже 86 459",- сообщил он.

Россия, в свою очередь, продвигает на ланкийский рынок продукцию своего военно-промышленного комплекса. Поставки по последнему контракту завершились в 2013 году - Коломбо получил 14 российских вертолетов Ми-171Е. Под эту сделку власти РФ выделили Шри-Ланке экспортный кредит в размере $146 млн.

Источник в российской делегации сказал "Ъ", что Москва готова выделить Коломбо дополнительные средства для приобретения в кредит шести истребителей Су-30 и партии бронетранспортеров БТР-82А.

На протяжении последних лет стороны также вели переговоры о поставках патрульного корабля проекта "Гепард-5.1", однако год назад было объявлено, что Зеленодольский судостроительный завод разработает для Шри-Ланки корабль меньшего водоизмещения. По словам собеседника "Ъ", в Коломбо теперь должны определиться с желаемой номенклатурой поставок. По данным "Ъ", объем дополнительного экспортного кредита может превысить $500 млн. Кроме того, как отметили источники, власти Шри-Ланки готовы предоставить российским военным кораблям льготные условия захода в ланкийские порты.

Впрочем, без глобальной политики в ходе переговоров тоже не обошлось. По информации источников "Ъ", в ходе встреч с ланкийскими официальными лицами Сергей Лавров поднимал вопрос о продвигаемой США концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (ИТР)", призывая своих собеседников отнестись к ней скептически. Идея ИТР вступает в противоречие с поддерживаемой Москвой концепцией АТР - Азиатско-Тихоокеанского региона, важная роль в котором отведена и Китаю. Новая же инициатива США направлена прежде всего на сдерживание Китая. Противоречит концепция ИТР и собственным интересам России в регионе: Москва поддерживает существующие региональные организации безопасности, такие как АСЕАН и ШОС, и не хотела бы появления в регионе новых курируемых США структур. Власти Шри-Ланки пока не спешат выражать мнение по этому поводу, всячески подчеркивая сбалансированность своей позиции. А она настолько сбалансирована, что в комнате переговоров перед каждым российским делегатом поставили минеральную воду марки American.