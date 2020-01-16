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The National Interest (США): проиграет ли американский флот войну России или Китаю?

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Миноносец USS Dewey (DDG-105)
Миноносец USS Dewey (DDG-105).
Источник изображения: © flickr.com, Official U.S. Navy Imagery

Американские военные эксперты утверждают, что надводные силы американского флота в случае войны с технологически развитым противником могут оказаться слишком уязвимыми. Возможный выход они видят в строительстве небольших и недорогих кораблей, способных действовать без экипажа, в автономном режиме.

Американский флот слишком концентрируется на больших и дорогих кораблях, которых слишком мало, чтобы победить китайские или российские силы. Это грозное предупреждение содержится в новом докладе вашингтонского Центра стратегических и бюджетных оценок.

"Американский флот запаздывает с реагированием на меняющиеся угрозы, - пишут в опубликованном в декабре 2019 года исследовании Брайан Кларк (Bryan Clark) и Тимоти Уолтон (Timothy Walton). - В результате надводные силы ни по размеру, ни по боевой устойчивости, ни по наступательному потенциалу не соответствуют декларируемым в Национальной оборонной стратегии США задачам сдерживания агрессии путем срыва, оттягивания или разгрома вражеских нападений".

"Надводные силы опираются на крупные боевые корабли, стоящие слишком дорого и нуждающиеся в слишком многочисленных экипажах, чтобы их можно было построить достаточно для распределенных операций, - продолжают Кларк и Уолтон. - Они также полагаются на системы обнаружения, который в случае конфликта с такой сверхдержавой, как Китай, будут либо недоступны, либо будут создавать неприемлемый уровень уязвимости".

"Вероятно, наибольшую тревогу вызывает тот факт, что флот в его нынешнем виде выглядит финансово непосильным бременем из-за нарастающей стоимости обслуживания и эксплуатации высокоинтегрированных надводных кораблей", - заключают эксперты.

Стремясь увеличить количество кораблей переднего края с 290 до 350, ВМС США продолжают активно строить миноносцы типа "Арли Берк", оснащенные управляемым ракетным оружием. К середине 2020 годов этих кораблей водоизмещением почти 10000 тонн, возможно, будет более 80. Каждый из них стоит около двух миллиардов долларов.

Основой американского флота в будущем должны будут служить "берки", 22 устаревающих крейсера типа "Тикондерога" и 20 небольших фрегатов-ракетоносцев нового типа. Каждый из них снабжен установками вертикального пуска для зенитных, предназначенных для поражения наземных целей и антикорабельных ракет, а также мощными РЛС.

Однако включить эти радары будет все равно, что зажечь фонарик в темном помещении. "Это с большой вероятностью выдаст противнику с относительно высоким уровнем технического оснащения местоположение корабля", - пишет в Defense News Дэвид Лартер (David Larter). Китайские силы смогут засечь такой корабль и потопить или нейтрализовать его. Так как американская морская мощь опирается на сравнительно небольшое количество кораблей, потеря даже нескольких из них станет шагом к тому, чтобы уступить моря противнику.

Руководство американского флота осознает эту проблему и планирует исправить ситуацию. ВМС начали разрабатывать небольшие роботизированные корабли. Они будут снабжаться радарами и пусковыми установками и выполнять дозорные функции и функции арсеналов. В их задачи будет входить как разведка, так и дополнение ударной мощи больших кораблей своими ракетами.

Они смогут использовать радары, в то время как миноносцы будут идти с отключенными РЛС. Это решение снимает проблему фонарика в темноте, но создает другие проблемы.

Корабли-беспилотники в военное время могут оказаться уязвимы для нерегулярных вооруженных сил - таких, например, как китайское морское ополчение. Китайское правительство может мобилизовать сотни моряков, которые на рыболовных судах готовы преследовать врагов или занимать спорные воды. Как отмечают Кларк и Уолтон, это морское ополчение вполне будет способно выслеживать, захватывать и обезвреживать американские роботизированные корабли.

Эксперты предлагают следующий выход: сократить строительство миноносцев и начать строить сторожевые корабли, способные действовать как с экипажем на борту, так и автономно.

"Такие корабли с небольшими экипажами в мирное время смогут вносить свой вклад в подготовку кадров, взаимодействие, обеспечение безопасности и сдерживание, - полагают Кларк и Уолтон. - При этом риск того, что они будут захвачены или вытеснены из зоны действия таким противником, как китайское морское ополчение заметно ниже.

"В период конфликта экипажи с кораблей можно будет убрать и оставить их действовать полностью автономно. Впрочем, предпочтительно будет в напряженные моменты и во время конфликтов все же оставлять людей на борту для охраны секретного оборудования и вооружений".

По некоторым данным, флот, по крайней мере, рассматривает радикально новые проекты, аналогичные предложенному Кларком и Уолтоном. В конце 2019 года ВМС дали понять Белому дому, что они хотели бы сократить программу строительства миноносцев и начать считать "беспилотники" кораблями переднего края.


Дэвид Экс (David Axe)

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