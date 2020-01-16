NYT заявила о подлинности нового видео с попаданием ракет в Boeing

Американская газета The New York Times утверждает, что ей удалось подтвердить подлинность новой видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» в небе над Тегераном.

Издание считает, что камеры наблюдения были установлены на крыше одного из домов неподалеку от иранского военного объекта. Предположительно, место съемки находится в деревне Эсфандабад. На кадрах видно, как ракеты с разницей в 40 секунд поднимаются в небо и попадают в летящий объект, после чего происходит вспышка, и горящий самолет падает на землю.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение 8 января. Самолет направлялся из Тегерана в Киев и упал через две минуты после вылета. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

Сначала Иран отрицал свою причастность к инциденту, но 11 января признал свою вину. Глава иранского МИДа Джавад Зариф заявил, что лайнер был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки». В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) объяснили, что система ПВО страны приняла лайнер за крылатую ракету, а у оператора связи было пять секунд на принятие решения, и он сделал неправильный выбор.

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с Зеленским принес извинения, выразил соболезнования и пообещал наказать виновных. 14 января стало известно об аресте нескольких человек по данному делу.

Киев расследует дело о крушении по статьям о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, умышленном убийстве и уничтожении самолета.

Из-за произошедшей авиакатастрофы ряд зарубежных и российских авиакомпаний приостановил полеты над Ираном.