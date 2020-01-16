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Вестник Мордовии

Смертельный сюрприз для США: у Ирана есть свой "Калибр"- ракета "Ховейзе"

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Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

В феврале прошлого года, накануне 40-й годовщины победы Исламской революции Ирана, в столице государства была представлена новая крылатая ракета наземного базирования дальнего радиуса "Ховейзе".

Как сообщило тогда информационное агентство ИРНА, ее дальность достигает 1350 км.

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

По мнению военного эксперта Юрия Лямина, данная крылатая ракета является версией советской Х-55, которую в начале 2000-х годов удалось приобрести на Украине. В результате многолетних работ по ее копированию в 2015 году удалось создать ракету "Сумар". Однако ее дальность составляла всего 700 км.

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

В "Ховейзе" установлен более совершенный двигатель, который и позволил увеличить дальность почти в два раза. Это позволяет "достать" Израиль и большую часть Саудовской Аравии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Саудовская Аравия
США
Украина
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