Смертельный сюрприз для США: у Ирана есть свой "Калибр"- ракета "Ховейзе"

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

В феврале прошлого года, накануне 40-й годовщины победы Исламской революции Ирана, в столице государства была представлена новая крылатая ракета наземного базирования дальнего радиуса "Ховейзе".

Как сообщило тогда информационное агентство ИРНА, ее дальность достигает 1350 км.

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

По мнению военного эксперта Юрия Лямина, данная крылатая ракета является версией советской Х-55, которую в начале 2000-х годов удалось приобрести на Украине. В результате многолетних работ по ее копированию в 2015 году удалось создать ракету "Сумар". Однако ее дальность составляла всего 700 км.

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

В "Ховейзе" установлен более совершенный двигатель, который и позволил увеличить дальность почти в два раза. Это позволяет "достать" Израиль и большую часть Саудовской Аравии.