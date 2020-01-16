Чжунго цзюньван (Китай): в чем преимущества нового российского противоракетного комплекса?

Новость о возможном начале испытаний российских ЗРК нового поколения обрушилась на НАТО «как удар тяжелой артиллерии», пишет «Чжунго цзюньван». Ведь если С-500 официально поступит на вооружение, изменится соотношение противоракетных сил сторон. Издание подробно рассказывает о преимуществах нового ЗРК.

Недавно в российских СМИ сообщалось, что в этом году начнутся испытания зенитного ракетного комплекса нового поколения С-500, поставки запланированы на 2025 год. Эта новость обрушилась на НАТО как удар тяжелой артиллерии, ведь как только комплекс С-500 официально поступит на вооружение, изменится соотношение противоракетных сил сторон.

По сравнению с С-400 характеристики значительно улучшены

С-500 - это зенитно-ракетный комплекс пятого поколения, разработанный на базе ЗРК четвертого поколения С-400, прошедшего техническую модернизацию, в результате которой были значительно усовершенствованы его боевые возможности. Функционально С-500 превосходит С-400 по следующим направлениям. Во-первых, его максимальная досягаемость по высоте - 180 километров, в то время как у С-400 этот показатель составляет всего 30 километров. Поэтому, как и американский комплекс THAAD, С-500 может выполнять боевые задачи на большой высоте на конечном участке полета, перехватывать баллистические ракеты большой дальности и низкоорбитальные спутники внутри и за пределами атмосферы, а также объединять радиус перехвата с другой российской стратегической противоракетной системой А-235. Во-вторых, максимальный радиус действия С-500 превышает 600 километров, тогда как у С-400 он составляет всего 500 километров. Благодаря этому С-500 может более эффективно противостоять ударам боевых самолетов НАТО, совершаемым вне зоны видимости. В-третьих, новый ЗРК обладает лучшей маневренностью при перехвате ракет. Он способен атаковать цели, передвигающиеся со скоростью до 7 километров в секунду (около 20 Мах). С-400 осуществляет перехват ракет, летящих со скоростью 4,8 километров в секунду. ЗРК С-500 может одновременно перехватывать до 10 высокоскоростных объектов, включая баллистические и гиперзвуковые ракеты, а также низкоорбитальные спутники, на противодействие которым не способен ЗРК С-400.

В России С-400 дали название "Триумф", а С-500 - "Прометей", сравнивая его с героем древнегреческих мифов, который украл охраняемый Зевсом огонь и отдал его людям, разрушив тем самым план громовержца по уничтожению человечества. Несложно увидеть в этом решимость российской стороны помериться силами с США в области ПВО.

Три главных преимущества С-500

В целях сохранения секретности российские СМИ не публиковали много информации, касающейся С-500. Однако сейчас из зарубежных публикаций можно сделать вывод о множестве достоинств нового зенитно-ракетного комплекса.

Ракета-перехватчик: высокий уровень перехвата при небольшой себестоимости

Как известно, для уничтожения атакующего объекта в американских зенитно-ракетных комплексах применяется кинетический снаряд перехватчик (KKV), а российские ракеты С-400 и С-500 используют принцип направленного осколочного поражения цели. На основании некоторых данных можно сделать вывод, что ракета-перехватчик ЗРК С-500 управляется при помощи вектора тяги, однако нигде не упоминается, что ей обязательно необходимо сталкиваться с целью. В момент осуществления направленного взрыва ракета может находиться в 3-5 метрах от цели. Результат применения данной технологии весьма похож на эффект, производимый кинетическим снарядом-перехватчиком, однако стоимость российской ракеты оказывается значительно ниже американской.

Ракеты 77Н6-Н дальнего действия, используемые комплексом С-500, оснащены двигателями второй ступени, в которых применяется технология вторичного зажигания. Высота полета ракеты может достигать 70 километров, она управляется при помощи аэродинамического и газового руля, а также вектора тяги. Система, контролирующая направление полета ракеты, стала более чувствительной и точной. Максимальное отклонение сократилось до 3 метров, практически сравнявшись с кинетическим снарядом-перехватчиком.

Наведение на конечном участке траектории полета ракеты 77Н6-Н осуществляется посредством совместного применения инерциального управления, полуактивного радиолокационного самонаведения и технологии тепловидения двойного диапазона. Последняя позволяет различать настоящие и ложные ракеты, а также обладает высокой помехоустойчивостью.

У наземных РЛС повысился уровень обнаружения

По имеющейся информации, каждый ЗРК С-500 оснащен четырьмя наземными радарами: трехкоординатной РЛС 96Л6-ЦП, работающей в С-диапазоне, панорамной радиолокационной системой раннего предупреждения с фазированной решеткой 91Н6Е, работающей в S-диапазоне, противоракетной РЛС управления огнем 77Т6 и многофункциональным радаром с активной фазированной решеткой, работающим в Х-диапазоне и выполняющим задачи по наблюдению, поиску, сопровождению и опознаванию цели. ЗРК также оснащен многофункциональным радиолокационным прицельным комплексом 76Т6. По мнению аналитиков, РЛС 76Т6 также представляет собой многофункциональный радар с фазированной антенной решеткой, работающий в Х-диапазоне. По эффективности и радиусу действия он лишь незначительно уступает РЛС 77Т6. Радары 76Т6 и 77Т6 работают вместе, первый отвечает за цели, находящиеся на дальнем и среднем расстоянии, а второй - за близкие и низколетящие цели.

В соответствии с планом развития российского вооружения, предусматривающим "постепенное создание нового, наследуя старое", наземное оборудование С-500 представляет собой модернизированный вариант комплекса С-400, поэтому радары 96Л6-ЦП и 91Н6Е вряд ли будут серьезно усовершенствованы. И все же противоракетный РЛС управления огнем 77Т6 обладает немалыми преимуществами. Это первый случай применения радара с фазированной антенной решеткой в российском зенитно-ракетном комплексе. Сообщается, что в радаре установлены арсенид-галлиевые T/R модули, применяются передовые технологии адаптивного формирования и контроля за лучами, а также оптоволоконная передача.

По мнению аналитиков, РЛС 77Т6 может сравниться с американским противоракетным радаром с ФАР AN/TPY-2, установленным на комплексе THAAD. Данная многофункциональная РЛС с активной фазированной антенной решеткой работает в Х-диапазоне, ее средняя мощность составляет 300 кВт, радиус действия превышает 600 километров, что практически не отличается от РЛС 77Т6.

Контрольный и командный пункт и машина со станцией управления пуском обладают уникальными характеристиками

Контрольно-командное оборудование С-500 представляет собой полковую станцию наведения, состоящую из командно-штабной машины 55К6МА и пункта боевого управления 85Ж6. Скорее всего они представляют собой модернизированную версию машины управления и связи 54К6Е, использовавшейся с С-300. На полковой станции наведения также установлена панорамная радиолокационная система раннего предупреждения и управления с фазированной решеткой 91H6E. Основываясь на данных о противнике, штаб полка ставит перед огневыми подразделениями задачу по перехвату. Российские зенитно-ракетные комплексы, включая С-400, устанавливают на всех автомобилях с РЛС и штабных машинах подсистемы для навигационных расчетов. Комплекс включает в себя приемник, получающий информацию со спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

Го Яньин (郭衍莹)