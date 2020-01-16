Институт спасения терпит бедствие

Реформирование военной науки требует глубины

НИИ аварийно-спасательной службы ВМФ создан 75 лет назад. 3 января 1945 года были объявлены штаты Ленинградского НИИ аварийно-спасательной службы (АСС) ВМФ СССР. В 1948-м институту переданы проектно-судоподъемное бюро АСУ ВМФ, отряд опытовых кораблей и станция подводной сварки.

В 1946–1955 годах в НИИ разрабатывались новые методы и средства судоподъема, расчистки портов и прибрежных зон. Всего за эти годы поднято около 2700 кораблей. В 1947-м сотрудники аварийно-спасательной службы Балтфлота обследовали затонувший после подрыва на мине паротурбоход «Ганза», который в кригсмарине использовали как плавбазу. Подъем оказался очень сложным – судно было сильно заилено, а малые глубины в девяти милях от порта Варнемюнде не позволяли поставить его на ровный киль. Операция продолжалась два года. После восстановительного ремонта турбоход «Советский Союз» долгое время ходил по экспрессной линии Владивосток – Петропавловск-Камчатский. В сентябре 1950-го его спасатели подняли грузопассажирское судно «Гамбург», затопленное в апреле 1945-го, и отбуксировали на ремонт в Антверпен, затем в ГДР. В марте 1960 года его под именем «Юрий Долгорукий» спустили на воду, и лидер китобойной флотилии ходил в море на промысел до 15 лет. Большая группа специалистов за работы при подъеме «Ганзы» и «Гамбурга» удостоена звания лауреатов Государственной премии СССР. Сотрудники института участвовали в наиболее сложных судоподъемных работах, проводившихся на флотах и за рубежом. За 1945–2019 годы разработано более 300 проектов подъема затонувших кораблей и судов, в том числе ПЛ С-80, С-178, К-429, К-141, транспортных доков ТПД-2, ТПД-17, плавбаз «Бирюса» и «Атрек», опытового судна «Кит», дизель-электрохода «Булгария», БПК «Очаков» на КЧФ и многих других.

“ Ученые института разработали новые методы и средства судоподъема, расчистки портов и прибрежных зон ”

Уже к 1950 году было создано глубоководное водолазное снаряжение ГКС-ЗМ, рассчитаны и апробированы безопасные режимы компрессии и декомпрессии. В 1956-м водолазы-глубоководники ВМФ СССР на Каспийском море погрузились на глубину 300 метров. Их мировой рекорд продержался более четверти века. За разработку снаряжения ГКС-ЗМ ряд сотрудников института удостоен Госпремии СССР. Совершенствование методов водолазных работ, создание снаряжения и другой техники для водолазных спусков было и остается одним из основных направлений деятельности института.

Особенность НИИ – уникальная научно-исследовательская база. Полученные здесь результаты использовались не только в ВМФ, но и в других ведомствах страны. Так, например, разработанная в 80-х годах технология метода насыщенных погружений (или длительного пребывания под повышенным давлением) для глубоководных водолазных работ передана в Мингазпром СССР.

В 1980 году в институте создали единственную в мире установку, позволявшую имитировать условия на глубине несколько сотен метров. Это была сложнейшая барокамера в три этажа. В конце 80-х – начале 90-х провели серию многоплановых экспериментов с пребыванием людей на глубинах до 500 метров. Испытания проходили более 25 суток. Такого рода экспериментов в мировой практике не было. Более 80 сотрудников института за участие в этих исследованиях были удостоины государственных наград.

За героизм, мужество и отвагу при выполнении экспериментальных работ на глубине до 500 метров капитанам 3-го ранга Александру Ватагину и Леониду Солодкову присвоено звание Героя Советского Союза. За высокие научно-практические достижения в деле медобеспечения при освоении больших глубин руководитель экспериментов, полковник медслужбы, профессор Валентин Семко стал одним из последних Героев Социалистического Труда. Позже, в сентябре 1995-го Героями России стали капитаны 1-го ранга Анатолий Храмов и Валерий Сластен.

Разработанная институтом технология водолазных погружений на глубины до 500 метров внедрена на спасательном судне проекта 21300 «Игорь Белоусов», принятом в состав ВМФ РФ в 2015 году.

Одно из приоритетных направлений – разработка методов и средств спасения личного состава из аварийной подводной лодки. За создание эффективных многофункциональных спасательных глубоководных аппаратов третьего поколения проектов 1855 и 18270 сотрудники института удостоены премии Правительства РФ в области науки и техники за 1997 год.

В экспериментальных исследованиях по определению путей самостоятельного спасения подводников методом свободного всплытия была доказана возможность выхода из аварийной ПЛ с глубин до 400 метров. В лабораторных, а затем в морских условиях с использованием натурного макета нового шлюзового устройства ПЛ в 1981 году водолазы-испытатели смогли выйти из ПЛ методом свободного всплытия с глубины до 220 метров.

В марте 1993 года правительство РФ преобразовало 40-й НИИ АСД МО РФ в 40-й Государственный институт аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ РФ. Институт – головная научно-исследовательская организация в области формирования и развития поисково-спасательного обеспечения (ПСО), предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море и в водных бассейнах России. Основные мероприятия по ПСО проводились при научно-техническом и методическом сопровождении специалистов института.

На него возложены и дополнительные задачи, касающиеся обеспечения деятельности не только ВМФ России, но и других министерств и ведомств страны. Институтские ученые разрабатывали стандарты гипербарической техники, концепцию функционирования и развития подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море и в водных бассейнах России, Госпрограмму строительства спасательных судов и катеров.

В соответствии с распоряжением правительства от 11 ноября 2009 года № 1695-р институт в качестве филиала (как другие НИИ ВМФ) включен в состав военного учебного научного центра (ВУНЦ) ВМФ «Военно-морская академия», а затем приказом министра обороны РФ № 545 от 15 марта 2012 года переименован в НИИ спасания и подводных технологий. С вхождением в ВУНЦ ВМФ он перестал соответствовать статусу научно-исследовательской организации. Таковой в соответствии со статьей 5 ФЗ-127 «О науке и государственной научно-технической политике» «признается юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности». Потеряна возможность самостоятельно проводить научно-техническую, кадровую, финансовую политику. Из планов научной работы исключены вопросы, связанные с подготовкой руководящих документов ПСО федерального уровня, прекращена деятельность координационного научно-технического совета, решения институтского НТС по принципиальным вопросам развития техники стали подвергаться ревизии. Весьма неудачно и нынешнее название, так как термин «подводные технологии» включает в себя очень широкий спектр задач: изучение и освоение минеральных ресурсов, гидролокация, навигационно-гидрографические, исследование биоресурсов и многие другие. Наши ученые никогда этим не занимались.

Согласно ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» может иметь в структуре институты, обеспечивающие образовательную деятельность, что делает неправомерным c точки зрения закона наличие в ее составе НИИ. Более обоснованным видится наличие в других видах ВС соответствующих ВУНЦ и самостоятельных центральных НИИ, в которые вошли ранее существовавшие исследовательские институты. Такое реформирование военной науки в ВМФ России не вполне соответствует системному подходу к решению многих задач. Актуально создание ЦНИИ ВМФ, включающего не только НИИ, входящие ныне в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», но и другие. Следует отметить, что постановление правительства России № 174 от 1 марта 1993 года «О совершенствовании деятельности ведомственных аварийно-спасательных служб» не отменено и НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» юридически является 40-м Государственным институтом аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ МО РФ. Формированием только научных рот и военного инновационного технополиса «Эра» без Центрального НИИ ВМФ нельзя в должной мере обеспечить решение задач Военно-морского флота, о которых сказал президент Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ 24 декабря 2019 года. «…За счет чего мы можем, должны и будем идти впереди? Я дословно тогда сказал: за счет мозгов, за счет интеллекта, за счет лучшей организации работы, за счет концентрации усилий на основных, главных направлениях, которые обеспечат нам высокий уровень обороноспособности государства».

Виктор Илюхин, заместитель начальника 40-го ГНИИ МО РФ по научной работе, доктор технических наук, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 1 (814) за 14 января 2020 года