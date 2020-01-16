Камчатские сторожевые: новые БМП прикроют стратегические подлодки

Российские стратегические подводные ракетоносцы защитит новая бронетехника. Береговые войска Тихоокеанского флота, прикрывающие субмарины на Камчатке, получили самые современные боевые машины пехоты. Модернизированные БМП-2М способны поражать технику, живую силу и даже катера противника. Главное их достоинство — полностью цифровая система управления, интегрированная в единую сеть. Морпехи смогут в режиме реального времени получать информацию от беспилотников и наземных войск, а при необходимости наводить на цель авиацию и артиллерию. По мнению экспертов, новые машины станут надежным щитом против диверсантов и морского десанта.

На защиту стратегов

Подразделения дислоцирующейся на Камчатке 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) получили модернизированные БМП-2, рассказали «Известиям» в Минобороны.

Главная база ТОФ на полуострове считается одним из жизненно важных военных объектов России. Отсюда уходят на боевое дежурство подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами. К Вилючинску приписаны два из трех находящихся сегодня в строю новейших стратегических ракетоносца проекта 955 «Борей»: «Александр Невский» и «Владимир Мономах». В ближайшие годы на Тихий океан также будут направлены многоцелевые лодки с крылатыми ракетами проекта 885 «Ясень», строительство которых продолжается.

— Бойцам не придется тратить много времени на освоение модернизированной техники, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Вообще 40-я бригада имеет нетипичную для морской пехоты структуру и оснащение — в частности, располагает тяжелой артиллерией. Ее огневая мощь сравнима с возможностями мотострелковых соединений. При необходимости она может применить широкий спектр средств и отразить нападение на главную базу Тихоокеанского флота. Морпехи защитят Вилючинск как от диверсионных групп, так и от морского десанта. Благодаря противотанковым управляемым ракетам (ПТУР) они могут поражать катера и плавсредства противника на большом расстоянии, а 30-миллиметровая автоматическая пушка задавит огнем любое подразделение противника.

Модернизация по такому варианту необременительна для оборонного бюджета и в то же время весьма практична, отметил военный эксперт Алексей Хлопотов.

— БМП-2М могут эффективно вести противодиверсионную борьбу, а также поражать цели на суше, в море и воздухе. Это повысит защищенность морской базы и находящихся там атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, — пояснил эксперт.

Опять «двойка»

Модернизация состояла из двух этапов. Машины разобрали, проверили исправность механизмов и заменили не подлежащие ремонту детали. Затем БМП-2 собрали, оснастив новыми комплектующими и оборудованием, среди которого: 30-миллиметровая автоматическая пушка, противотанковый комплекс «Корнет» и пулемет. Управляемыми ракетами пехотинцы могут поражать бронетехнику на суше и катера на море, а высокий угол подъема орудия позволяет вести огонь по вертолетам.

Машина стала более комфортной — на борту установлен кондиционер. Но главное преимущество модернизированной БМП — в электронной начинке, в планшетных компьютерах, интегрированных в единую систему управления. Через них, а также новую цифровую радиостанцию Р-168 экипаж будет общаться с командованием, передавать данные о своем местонахождении, картинку с поля боя, получать координаты цели и информацию о соседних машинах.

При этом БМП-2М стали полностью цифровыми. Они получают информацию от беспилотников и наземных войск в режиме реального времени, а также передают данные со своих приборов наведения. Благодаря терминалам АСУ машины за считанные секунды могут наводить на противника удары авиации и артиллерии. Также БМП-2М способны совершать марши по пересеченной местности на сотни километров и при этом быть полностью автономными.

Боевые машины пехоты БМП-2 начали выпускать еще в 1977 году. Сейчас в войсках несут службу около 3 тыс. образцов. По мере выхода из строя выслуживших свой срок машин воинские части получают технику уже другого класса — БМП-3 и БМП «Курганец». Однако это длительный процесс, а надежные и проверенные в многочисленных военных конфликтах БМП-2 еще далеко не исчерпали свой потенциал.

Внуки Чапаева

40-я бригада морской пехоты — одно из старейших соединений советской и российской армий. Два года назад она отметила свой вековой юбилей. В 1918 году в Николаеве (ныне Пугачев) на базе вооружённых отрядов большевиков под командованием Василия Чапаева была сформирована 2-я Николаевская пехотная дивизия. В марте 1919-го переименована в 22-ю стрелковую дивизию. В 1957 году соединение преобразовано в 22-ю мотострелковую дивизию. В 2002-м дивизия переформирована в 40-ю мотострелковую бригаду и переподчинена ТОФ. В 2007-м соединение стало 40-й бригадой морской пехоты.

В последние годы военные уделяют серьезное внимание всесторонней защите главной базы на Камчатке. В прошлом году для субмарин начали возводить укрытия. Мол и причал, строительство которых сейчас идет, вместе образуют мокрый док. Железобетонное сооружение достигает высоты 50 м. Такое укрытие надежно защитит не только от ударов вероятного противника, но и стихийных бедствий.

В 2017 году Минобороны развернуло на Камчатке первую батарею новейших сверхзвуковых береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион». Задача БРК — защитить российские стратегические ракетоносцы «Борей» от кораблей вероятного противника. Новые комплексы стали одним из важнейших элементов обеспечения национальной безопасности России.