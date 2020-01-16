Козырной «Ту»: противолодочный самолет сделают на базе пассажирского

Морскую авиацию усилят сверхдальними охотниками за «стальными акулами». Главкомат ВМФ уже подготовил технические требования к новейшему противолодочному самолету, базой которого станет пассажирский лайнер Ту-204. Машину оснастят самым современным вооружением и оборудованием, включая боевых роботов. Комплекс станет грозой атомных подводных лодок противника, считают эксперты. Востребован он будет и для обеспечения действий российских боевых кораблей в океанах.

Морскую авиацию усилят сверхдальними охотниками за «стальными акулами». Главкомат ВМФ уже подготовил технические требования к новейшему противолодочному самолету, базой которого станет пассажирский лайнер Ту-204. Машину оснастят самым современным вооружением и оборудованием, включая боевых роботов. Комплекс станет грозой атомных подводных лодок противника, считают эксперты. Востребован он будет и для обеспечения действий российских боевых кораблей в океанах.

Над волнами

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, уже подготовлено тактико-техническое требование на создание нового противолодочного авиационного комплекса (ПлАК). В качестве главного кандидата рассматривается пассажирский авиалайнер Ту-204 или его вариант Ту-214. Преобразовывать в боевые машины хотят уже выпущенные воздушные суда.

По словам источников «Известий», помимо самолетов Туполева, в состав ПлАКа войдут новые роботизированные средства охоты на субмарины, а также противолодочное вооружение. Кроме обычных гидроакустических буев и бортовой поисковой аппаратуры под контролем экипажа будут десантируемые с самолета беспилотные катера. Найденные подлодки ПлАК сможет уничтожать собственным бортовым вооружением.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в августе прошлого года сообщил о запросе Минобороны предложений по созданию нового самолета для этого комплекса. Отечественным разработчикам авиатехники предлагалось рассмотреть возможности по модернизации существующих моделей или проектированию принципиально новой машины. Ранее начальник морской авиации ВМФ РФ Игорь Кожин говорил о планах начала производства ПлАКа до 2030 года. Подготовка тактико-технического требования и определение кандидата на создание комплекса означает, что проект продвигается и надежды флота реализуемы.

Главное — аппаратура

Противолодочные самолеты в настоящее время играют важную роль, и Ту-204 хорошо подходит для выполнения их задач, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— В мирное время они будут держать вражеские субмарины вдали от наших берегов, — сообщил он «Известиям». — В случае наступления угрожаемого периода им предстоит обнаружить районы развертывания вражеских кораблей, чтобы после получения команды о начале боевых действий тут же их уничтожить. Атомная подлодка — серьезный противник, который может нанести большой урон, поэтому средствам борьбы с ними надо уделять самое пристальное внимание.

Эффективность противолодочного самолета в первую очередь определяет аппаратура, то есть средства обнаружения и уничтожения. Главной ударной силой должны стать самонаводящиеся торпеды. Для уничтожения субмарины хватит одного такого боеприпаса, резюмировал адмирал.

Новый самолет с турбореактивными двигателями сможет часами патрулировать заданный район на больших высотах, дистанционно управляя морскими беспилотниками. Высокая крейсерская скорость позволит ему оперативно выдвигаться в любую точку поиска. Ожидается, что использование мобильной робототехники позволит резко нарастить вероятность обнаружения подводных лодок по сравнению с традиционными средствами поиска.

— Вопрос об обновлении парка противолодочных самолетов стоит перед ВМФ еще с середины 1990-х годов, — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Сейчас в российской морской авиации есть три типа самолетов для поиска и уничтожения вражеских субмарин. Для контроля ближней морской зоны предназначены Ил-38, построенные еще в 1960-е годы. По данным СМИ, в эксплуатации осталось всего 15 единиц. Восемь из них прошли модернизацию до варианта Ил-38Н, получив более совершенные приборы. Еще меньше на вооружении осталось противолодочных самолетов-амфибий Бе-12.

Министерство обороны заявляло также о намерении модернизировать все свои дальние Ту-142. Они созданы на базе одного из вариантов стратегического бомбардировщика Ту-95 и унаследовали от него большую продолжительность полета. Эти самолеты способны вести поиск подводных лодок и морскую разведку в нескольких тысячах километров от берега. Но, по данным СМИ, таких машин сейчас в строю не более двух десятков. Малое количество самолетов противолодочной авиации ограничивает возможности Российского флота по слежению за иностранными субмаринами и военными кораблями.

— Тратить деньги на разработку специализированного самолета с нуля расточительно. Особенно если учесть, что основным требованиям, которые необходимы машинам с противолодочным оснащением, отвечают гражданские лайнеры, — сказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. «Туполевы» надежны и могут эксплуатироваться буквально в режиме маршрутного такси — ежедневно летать, не требуя больших затрат на обслуживание. По подобному пути пошли и другие страны. Так, например, США сделали свой противолодочный самолет «Посейдон», взяв за основу пассажирский «Боинг».

204-я машина

Самолеты Ту-204/214 по характеристикам близки к Boeing 737-800, на базе которого созданы американские P-8 Poseidon. На «Туполевых» авиакомпании выполняли даже беспосадочные рейсы из Москвы во Владивосток. Теперь машины помогут обеспечить не только большое время патрулирования, но и комфортные условия на борту для экипажа и операторов противолодочного вооружения.

— Немаловажно и то, что самолеты уже есть в наличии. На них остается только установить необходимую аппаратуру. Это позволит быстро нарастить парк морской авиации, — считает Дмитрий Болтенков.

По данным онлайн-реестра российских самолетов, на хранении сейчас находится не менее 30 Ту-204/214 в пассажирских модификациях.

В семействе авиалайнеров Туполева Ту-204/214 уже имеется несколько вариантов, созданных специально для силовых ведомств. На вооружении Минобороны состоят два самолета комплексной разведки Ту-214Р. Еще два разведчика — Ту-214ОН построены для наблюдательных полетов по международному договору «Открытое небо». В специальном летном отряде «Россия», обеспечивающем работу первых лиц государства, числятся Ту-214 в вариантах пункта управления, ретранслятора и специального узла связи.