Война и Ми: спецназ получит «летающий танк»

Транспортно-боевой вертолет сможет не только перевозить бойцов, но и поддержит их огнем

В нынешнем году российский спецназ получит настоящий «летающий танк» — уникальный боевой вертолет с индексом Ми-8АМТШ-ВН. Его испытания намечены на осень. Новинка сможет не только перевозить бойцов спецназа, но и поддерживать их огнем. В самом тяжеловооруженном варианте машина будет нести до четырех сверхдальнобойных ракет «Гермес», до восьми сверхзвуковых «Атак» или до двух тонн авиабомб. Боевая нагрузка позволит вертолету поражать наземные, морские и воздушные цели на расстоянии до 20 км. А современная авионика, оптико-электронные системы, радары и тепловизоры обеспечат круглосуточное и всепогодное применение. В такой технике давно нуждались подразделения специального назначения, уверены эксперты.

Два прототипа

Испытания первых прототипов нового транспортно-боевого вертолета запланированы на осень 2020 года. Скорее всего, тестирование пройдет в Центре боевой подготовки и переподготовки лётного состава армейской авиации в Торжке, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.

Вертолет Ми-8 на учениях воздушно-десантных войск РФ в Крыму. Полигон Чауда, июль 2019 года Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Решение об инициативной разработке вертолета для Сил специальных операций (ССО) завод имени Миля принял в 2017 году. В мае 2018-го опытно-конструкторская работа под обозначением «Сапсан» была одобрена оборонным ведомством. На эти цели уже выделено свыше 800 млн рублей. Контракт на первые 10 машин был подписан с холдингом «Вертолеты России» на форуме «Армия» прошлым летом.

Первый образец в варианте с неуправляемым вооружением должен быть завершен в начале 2020-го. Второй прототип — в варианте с полным арсеналом управляемых ракет — планируется передать ССО ближе к концу года.

Арсенал «Сапсана»

В тяжеловооруженный и бронированный «летающий танк» превратят легедарный Ми-8. С увеличенной боевой нагрузкой вертолет заметно потяжелеет. Для компенсации дополнительного веса машину оборудуют более мощной модификацией двигателя, чем ставят на Ми-8АМТШ сегодня.

По своей огневой мощи «Сапсан» превзойдет даже нынешние ударные вертолеты. Одним из типов вооружений для него заявлено «изделие 305». Ранее в открытых источниках появилась информация, что под этим обозначением скрывается перспективная сверхдальнобойная управляемая ракета «Гермес-А» с дальностью до 20 км. Это вдвое больше, чем у любых других вертолётных ПТУР, имеющихся сейчас на вооружении ВКС. Такими боеприпасами ещё только планируется оснастить модернизированные Ка-52М и Ми-28НМ.

Универсальный вертолет, сочетающий широкие боевые и десантные возможности, жизненно необходим подразделениям ССО и спецназа, уверен зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

Ми-8АМТШ на генеральной репетиции военного парада в небе над Москвой Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам эксперта, в Афганистане, доставив бойцов к месту назначения, Ми-8, как правило, уходили. Прикрывали десантирование обычно пара вертолетов Ми-24, которые выстраивались в «карусель».

— Современный вертолет должен иметь достаточную огневую мощь, большой боекомплект и хорошие транспортные возможности, — добавил Валерий Юрьев. — Желательно, чтобы он высадил группу, а затем, пока бойцы подходят в назначенное место, начал уничтожать объекты. Нужен своего рода летающий танк. Это эффективнее, чем поддерживать бойцов из БМП или танков — с воздуха лучше видно обстановку. Но такая машина должна иметь достаточно мощный двигатель.

Ми-8 — уникальный вертолет, потенциал которого далеко не исчерпан, уверен заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов.

— При необходимости из него можно сделать всё что угодно, в том числе и универсальный транспортно-боевой вертолет, — рассказал он «Известиям». — С учетом многочисленных локальных войн, которые идут сейчас в мире, нам очень нужна такая машина, чтобы защитить наших ребят.

Противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Атака» на вертолете Ка-52 «Аллигатор» на территории Летно-испытательного комплекса холдинга «Вертолеты России» Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Кроме дальнобойных «Гермесов» новый «Сапсан» сможет применять и обычные для ударных вертолётов ПТУР 9М120 «Атака» в вариантах с кумулятивной, осколочно-фугасной и термобарической боевой частью. Их дальность составляет порядка шести километров.

Помимо управляемых ракет Ми-8АМТШ-ВН оснастят обычным для военно-транспортных машин набором из блоков неуправляемых реактивных снарядов, крупнокалиберных пулеметов, подвесных контейнеров с авиационными пушками и автоматическими гранатомётами. Сможет он применять и авиабомбы калибром от 50 кг до 500 кг.

В самом тяжеловооруженном варианте вертолет будет нести до четырех дальнобойных «Гермесов», до восьми «Атак» или до 2 т авиабомб. Один из вариантов подвески боеприпасов предполагает использование четырех современных ракет воздух-воздух малой дальности «Верба».

Отдельная часть опытно-конструкторской работы — создание дополнительной защиты. Грузовая кабина «Сапсана» получит быстросъемное бронирование, спасающее от стрелкового оружия. Серийные Ми-8АМТШ имеют защиту только для пилотов, задней пулеметной установки и жизненно важных систем. В новой модификации броней прикроют и спецназовцев.

При любой погоде

Возможность работать в любое время суток и при любой погоде вертолету придаст новейшая обзорная оптико-электронная станция ГОЭС-321МК с тепловизионным каналом. Сейчас такие устанавливают на ударный Ми-35М. От него же возьмут и обзорно-прицельную систему ОПС-24Н-1Л с лазерной системой наведения ракет. Она необходима новой боевой машине, чтобы использовать весь свой впечатляющий арсенал управляемых ракет.

Вертолет Ми-8АМТШ инженерных войск РФ во время устранения завала на реке Бурея в Хабаровском крае. Февраль 2019 года Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Всё радиоэлектронное оборудование будет объединено бортовым комплексом ИБКВ-17ВП. Кабина пилотов, как и положено современному вертолету, у модернизированного Ми-8 полностью «стеклянная» с четырьмя большими многофункциональными индикаторами. Приборы адаптированы для использования с очками ночного видения.

Для защиты от переносных зенитных ракетных комплексов предусматривается установка станции оптико-электронного подавления Л370В35МС из семейства «Витебск». В состав опционального оборудования включена аппаратура приема и обработки информации от беспилотников, бортовая радиолокационная станция и аппаратура предупреждения о РЛС облучении.

Антон Лавров, Роман Крецул, Алексей Рамм