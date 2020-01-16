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США объяснили отказ поставлять Patriot другим странам

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Источник изображения: Фото: Tyrone Siu / Reuters

США часто отказываются поставлять ЗРК Patriot («Пэтриот») другим странам, поскольку иностранные партнеры требуют рассказать о технических данных этих систем, а также наладить производство на своей территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя американского министра обороны по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

Так замминистра прокомментировала ситуацию с поставками Россией и США третьим странам систем С-400 и Patriot. Лорд ответила на заявление, будто США уступают России на мировом рынке вооружений, поскольку С-400 дешевле и лучше Patriot в техническом плане. «Очевидно, что мы ограничены национальным режимом экспортного контроля и иными тому подобными вещами», — сказала она, отметив, что часто требования иностранных партнеров нельзя удовлетворить из-за запрета американского законодательства.

Лорд также отметила, что США не допустят ситуации, когда у иностранных партнеров будут одновременно и С-400, и американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

В декабре советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Джевдет Йылмаз рассказал, что причиной покупки Турцией российских С-400 стала неудача с приобретением Patriot. По его словам, Конгресс США не одобрил условия сделки, и Анкара была вынуждена искать альтернативу.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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