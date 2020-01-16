Компания Boeing в 2019 году вдвое снизила поставки самолетов

Американский авиаконцерн Boeing в 2019 году поставил заказчикам 380 самолетов, снизив более чем вдвое объем поставок по сравнению с показателями 2018 года. Такие данные содержатся в отчете компании, который был опубликован на ее сайте.

В 2018 году компания отчиталась о 806 машинах. Таким образом, в минувшем году показатель производства Boeing упал на 53%.В первую очередь резкое снижение числа поставок связано с кризисом вокруг самолетов модели 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух катастроф, сообщает телекомпания CNN.

29 октября 2018 года авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение во время вылета из Джакарты. Погибли 189 человек. В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян. После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing.

12 октября глава Boeing Деннис Меленберг был отправлен в отставку с поста председателя совета директоров. Позже свой пост покинул и генеральный директор отдела пассажирских самолетов Кевин Макаллистер. Указывалось, что перестановки связаны с крушением двух самолетов.

17 декабря Boeing сообщила о планах с января 2020 года приостановить производство самолетов 737 MAX. Решение было принято в связи с переносом сертификации самолета на следующий год.