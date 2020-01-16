Войти
Известия.ru

Компания Boeing в 2019 году вдвое снизила поставки самолетов

612
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg

Американский авиаконцерн Boeing в 2019 году поставил заказчикам 380 самолетов, снизив более чем вдвое объем поставок по сравнению с показателями 2018 года. Такие данные содержатся в отчете компании, который был опубликован на ее сайте.

В 2018 году компания отчиталась о 806 машинах. Таким образом, в минувшем году показатель производства Boeing упал на 53%.В первую очередь резкое снижение числа поставок связано с кризисом вокруг самолетов модели 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух катастроф, сообщает телекомпания CNN.

29 октября 2018 года авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение во время вылета из Джакарты. Погибли 189 человек. В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян. После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing.

12 октября глава Boeing Деннис Меленберг был отправлен в отставку с поста председателя совета директоров. Позже свой пост покинул и генеральный директор отдела пассажирских самолетов Кевин Макаллистер. Указывалось, что перестановки связаны с крушением двух самолетов.

17 декабря Boeing сообщила о планах с января 2020 года приостановить производство самолетов 737 MAX. Решение было принято в связи с переносом сертификации самолета на следующий год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
Похожие новости
13.01.2020
NYT узнала о недовольстве сотрудников Boeing лайнером 737 MAX еще до крушений
13.01.2020
Покинувший пост глава Boeing не получит «золотой парашют»
08.01.2020
Парк приколов: в аэропортах Европы гниют сотни брошенных авиалайнеров
09.12.2019
Boeing остановит выпуск 737 MAX при задержке в возобновлении полетов
13.11.2019
Корпорация Boeing запланировала возобновить полеты 737 MAX зимой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.01 17:32
  • 1
На базе Ту-204: Россия создаст противолодочный самолет
  • 16.01 16:56
  • 23
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 16.01 16:43
  • 22
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 16.01 16:19
  • 7
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 16.01 15:52
  • 11
Вертолеты из дурдома
  • 16.01 15:47
  • 2
Федора решили заменить более приятным роботом
  • 16.01 15:11
  • 3
Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения
  • 16.01 13:26
  • 2
F-35: пшик молнии
  • 16.01 12:53
  • 61
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 16.01 12:17
  • 1
Вместо "Грома": на БМП-1 установили 30-мм пушку от БТР-82А
  • 16.01 11:22
  • 27
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 16.01 10:59
  • 7
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 16.01 09:39
  • 37
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 16.01 09:13
  • 5
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 16.01 08:39
  • 1
Неприемлемый уровень уязвимости: ВМС США оказались не готовы к войне