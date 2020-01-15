Сахельская группа пяти и Франция укрепят военное сотрудничество

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главы государств-членов Сахельской группы пяти (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи во французском городе По подтвердили готовность продолжить совместную борьбу с террористическими группировками в регионе Сахеля, говорится в их совместном заявлении.

Главы государств Сахельской группы пяти (G5) также выразили желание, "чтобы Франция и дальше принимала военное участие" в обеспечении безопасности региона и "выступили за усиление международного присутствия" в Сахеле.

"Они (участники встречи - ред.) подчеркнули, что эти совместные усилия направлены на защиту гражданского населения, защиту суверенитета государств "группы пяти" в Сахеле ... а также на предотвращение распространения террористической угрозы в соседних странах и восстановление стабильности, необходимой для развития", - говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом.

Главы государств в ходе встречи также договорились наращивать и координировать свои усилия для скорейшего урегулирования ливийского кризиса, "который продолжает разжигать нестабильность в Сахеле".

Для запуска нового этапа в борьбе с террористическими группами в Сахеле и в регионе, участники встречи приняли решение создать новый формат под названием "Коалиция для Сахеля", который объединит страны Сахельской группы пяти, Францию, а также других партнеров и страны, которые захотят внести свой вклад в обеспечение безопасности региона.

Сахель – природная зона Африки, с юга примыкающая к Сахаре в виде полупустынь, плавно переходящих в полусаванны. Окраина ("сахель" по-арабски "край") величайшей пустыни мира протянулась полосой шириной в несколько сотен километров от побережья Атлантического океана на западе до Красного моря на востоке. На территории Сахеля, по площади сравнимой с Западной Европой, находятся Мавритания, Сенегал, Гамбия, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Кабо-Верде.

Франция проводит в африканском регионе Сахель операцию "Бархан" с 1 августа 2014 года, целью которой является стабилизация региона и борьба с терроризмом. В рамках этой операции Франция сотрудничает с Буркина-Фасо, Мали, Мавританией, Нигером и Чадом. По данным минобороны, в операции задействованы примерно 4,5 тысячи военнослужащих.