Схватка за океан. Самые современные боевые корабли России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Современный, высокотехнологичный, мощный — по словам министра обороны Сергея Шойгу, Военно-морской флот России в состоянии ответить на любые вызовы этого столетия. О лучших "вымпелах", построенных за последние 20 лет, — в материале РИА Новости.

"Плавающий компьютер"

В июле 2018-го в состав Северного флота вошел головной фрегат дальней морской зоны проекта 22350 "Адмирал Горшков". Второй корабль этого типа — "Адмирал Касатонов" — сейчас проходит государственные испытания и будет передан флоту до конца года.

Эти фрегаты полным водоизмещением в 5400 тонн по праву считаются самыми технологически продвинутыми в составе ВМФ России. На головном корабле испытывали почти все флотские новинки — от радиоэлектронного оборудования до зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских установок.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Ударную мощь фрегатов обеспечивают 16 установок вертикального пуска крылатых ракет семейства "Калибр". ПВО кораблей представлена зенитно-ракетными комплексами "Полимент-Редут", созданными специально для российских "вымпелов" новых проектов, а также два ЗРК "Палаш", используемых в ближнем бою.

Универсальные 130-миллиметровые пушки А-192, делающие 30 выстрелов в минуту, могут поражать цели на дальности до 23 километров. Для борьбы с подводными лодками имеются четыре торпедных аппарата "Пакет-НК", принятые на вооружение в 2008-м.

Все системы управления — цифровые. По сути, эти корабли — плавающие компьютеры, способные выполнять множество задач практически без участия человека. Новая бортовая информационно-управляющая система связывает все оборудование в сеть с единым управлением, а радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки позволяет экипажам обнаружить противника на значительном расстоянии.

Что касается скорости и мореходности, фрегаты способны достигать 30 узлов и находиться в автономном плавании около месяца. Сейчас достраиваются четыре корабля этого типа. Кроме того, в разработке — модернизированный проект 22350М. Полное водоизмещение обновленных фрегатов вырастет до семи тысяч тонн. Головной планируется передать флоту через семь лет.

Универсальные бойцы

Первый сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Григорович" вошел в состав Черноморского флота в марте 2016-го. В Севастополе базируются еще два сторожевика этого типа — "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Они предназначены для ведения боевых действий как против надводных целей, так и против подводных лодок, отражения атак авиации самостоятельно или в составе соединения, а также для нанесения ударов по наземным объектам.

Сторожевой корабль "Адмирал Григорович" у побережья Черного моря Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

Каждый сторожевик вооружен восемью ячейками универсального стрельбового комплекса ЗС14 и может дать залп крылатыми ракетами "Калибр-НК" или противокорабельными "Ониксами". Для боя накоротке корабли оснащены универсальной 100-миллиметровой корабельной установкой А-190 с дальностью стрельбы до 21 километра.

Бороться с подводными лодками сторожевикам помогают двенадцатиствольный реактивный бомбомет РБУ-6000, а также четыре 533-миллиметровых торпедных аппарата. ПВО кораблей обеспечивает зенитно-ракетный комплекс "Штиль-1" с дальностью стрельбы до 50 километров. Задачу ближней противовоздушной обороны выполняют две шестиствольные зенитные установки АК-630М.

Солидный арсенал оружия контролируется системой управления огнем "Пума", обеспечивающей дальний поиск, захват цели и ее сопровождение. Сторожевики максимально автоматизированы. Каждый оснащен новым комплексом "Требование-М", самостоятельно обрабатывающим информацию с постов кораблей и передающим ее человеку. Полное водоизмещение сторожевиков "адмиральской серии" — 4035 тонн каждый, они могут развивать скорость до 30 узлов и уходить в море на целый месяц.

Стражи побережья

Из корветов к сегодняшнему дню в составе флота числятся шесть кораблей проекта 20380, вступивших в строй с 2008 по 2018 год. Они относятся к классу многоцелевых боевых "вымпелов" ближней морской зоны. Основная задача — патрулирование акватории вблизи своего побережья, борьба с надводными и подводными целями, поддержка десанта.

Основное вооружение корветов — восемь пусковых установок "Уран-У" с противокорабельными ракетами Х-35, принятыми на вооружение в 2003-м. Каждая несет 145-килограммовую проникающую фугасно-осколочную боевую часть, которой хватит для уничтожения корабля любого типа на дистанции до 260 километров.

Корвет проекта 20380 "Совершенный" в акватории Владивостока Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

К слову, корветы модернизированного проекта 20385 вместо "Уранов" получат на вооружение крылатые ракеты "Калибр". Для самообороны и борьбы с воздушными целями предусмотрен зенитно-ракетный комплекс "Редут" с дальностью стрельбы до 150 километров. Артиллерия представлена 100-миллиметровыми орудиями А-190, а противолодочные средства — четырьмя 330-миллиметровыми торпедными аппаратами "Калибр-НК".

Кроме того, каждый корабль оснащен самым современным радиоэлектронным и радиотехническим вооружением, системами спутниковой связи и может брать на борт многоцелевой вертолет Ка-27. Надстройка спроектирована по стелс-технологии, что снижает общую заметность корветов на радарах противника. Полное водоизмещение корвета — 2220 тонн, он способен разгоняться до 27 узлов и провести в "автономке" до 15 суток.

Смертоносные "малыши"

Серия малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М" стала самой массовой среди "вымпелов" постсоветской России. С 2014-го по 2019-й в боевой состав ВМФ вошли восемь МРК этого типа, еще четыре — строятся.

Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Буян-М". Архивное фото Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Несмотря на скромное водоизмещение в 950 тонн, МРК уже зарекомендовали себя как серьезное ударное оружие: каждый несет по восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр-НК". Во время сирийской кампании МРК неоднократно обстреливали объекты террористов с большого расстояния. Кроме того, каждый корабль вооружен 100-миллиметровой пушкой А-190 и зенитно-артиллерийским комплексом АК-630М-2.

К недостаткам "Буянов" эксперты относят их недостаточную мореходность — корабли нельзя применять по назначению уже при шторме свыше пяти баллов.

В этом плане для действий в открытом море больше подходят МРК проекта 22800 "Каракурт", два представителя этого класса в 2018-м и 2019-м пополнили состав Балтийского флота, еще 14 строятся. Основное вооружение "Каракуртов" — крылатые ракеты "Калибр".

Малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". 24 ноября 2017 Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Эти МРК водоизмещением 800 тонн оснащаются 76,2-миллиметровой пушкой АК-176МА и двумя 30-миллиметровыми зенитными автоматическими установками АК-630М. Начиная с третьего корабля серии, "Каракурты" будут вооружать ЗРК "Панцирь-МЕ".