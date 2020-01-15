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РИА Новости

"Домыслы не работают". Шаманов ответил НАТО на реакцию об "Искандерах"

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Владимир Шаманов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов во время крестного хода по улице Ильинке в честь пророка Божия Илии. 2 августа 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 14 января/ Радио Sputnik. Россия не собирается отчитываться перед НАТО о размещении вооружения, но готова сотрудничать, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс намерен в ближайшее время отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729.

"Все их домыслы с фейками не работают. Мы готовы с ними сотрудничать, но не на их пожеланиях "вы оттащите свою ракету за Урал". А вы не притаскивайте свои ракеты нам под нос. Поэтому у нас абсолютно открытая позиция, и мы ни перед кем, ни перед каким НАТО… не собираемся отчитываться", – цитирует РИА Новости Шаманова.

Он добавил, что если НАТО заинтересована в сотрудничестве, то нужно не заниматься "пустопорожней болтовней", а сформулировать алгоритм по взаимодействию.

Разработку ракеты 9М729 генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал "частью российской стратегии усиленно инвестировать в современные возможности, включая современное ядерное оружие".

На это, по его словам, Североатлантический блок намерен соразмерно реагировать мерами оборонительного толка. При этом подчеркнул чиновник, альянс не собирается размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерной боеголовкой и стремится к укреплению контроля над вооружениями.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в НАТО пообещали ответить на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9М729
Искандер
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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