"Домыслы не работают". Шаманов ответил НАТО на реакцию об "Искандерах"

МОСКВА, 14 января/ Радио Sputnik. Россия не собирается отчитываться перед НАТО о размещении вооружения, но готова сотрудничать, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс намерен в ближайшее время отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729.
Он добавил, что если НАТО заинтересована в сотрудничестве, то нужно не заниматься "пустопорожней болтовней", а сформулировать алгоритм по взаимодействию.
Разработку ракеты 9М729 генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал "частью российской стратегии усиленно инвестировать в современные возможности, включая современное ядерное оружие".
На это, по его словам, Североатлантический блок намерен соразмерно реагировать мерами оборонительного толка. При этом подчеркнул чиновник, альянс не собирается размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерной боеголовкой и стремится к укреплению контроля над вооружениями.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в НАТО пообещали ответить на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой.