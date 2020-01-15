Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?

Вооруженным силам Армении поставлены российские зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2КМ». Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян 21 декабря сообщил в Facebook.

Ранее Азербайджан приобрел у Беларуси реактивные системы залпового огня «Полонез».

В этой ситуации многие эксперты задаются вопросом: могут ли «Торы» сбивать «Полонезы»?

Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо детально разобраться в тактико-технических характеристиках указанных комплексов.

Зенитный ракетный комплекс 9М331МКМ «Тор-M2КМ» предназначен для противовоздушной обороны важнейших военных, государственных и промышленных объектов от ударов высокоточного оружия (противорадиолокационных и крылатых ракет, управляемых и планирующих авиационных бомб и др.), самолетов штурмовой авиации, вертолетов огневой поддержки и дистанционно пилотируемых аппаратов в пределах зоны поражения, в любое время суток, в сложной метеорологической и помеховой обстановке, в т.ч. при размещении в городской черте.

ЗРК «Тор-2МКМ» является модификацией комплекса «Тор-М2Э» и отличается модульным принципом построения, а также возможностью размещения боевых и технических средств на любой платформе заказчика соответствующей грузоподъемности. Армянские комплексы установлены на базе российского автомобиля «КамАЗ».

Модернизированная ЗУР имеет увеличенную зону поражения до 15 км по дальности и до 10 км по высоте при дальности обнаружения целей до 32 км. Кроме того, она способна поражать малоразмерные, высокоскоростные и активно маневрирующие цели, в т.ч. стратегические и тактические крылатые ракеты, летящие на предельно малых, малых и средних высотах со скоростью до 700 метров в секунду.

Несмотря на заявленные характеристики данного комплекса, чтобы система ПВО оказалась реально эффективной, она должна быть многофункциональной и глубоко эшелонированной. В неё должны быть интегрированы по функциональности, дальности действий и высоте разные комплексы.

Помимо поражения летательных аппаратов многие рассматривают данный ЗРК как эффективное средство против ракет и реактивных снарядов, которые имеются на вооружении Азербайджана, в т.ч. РСЗО «Полонез».

Однако, по результатам последних испытаний новейшей ракетной системы белорусского производства министр обороны генерал-лейтенант А.Равков отметил: «Результаты стрельб подтвердили уникальные возможности «Полонеза», дальность стрельбы сейчас – до 300 км, раньше была до 200 км. Новая ракета летит со скоростью 5 Мах – не существует средств, способных сбить такую ракету».

«Полонез» имеет высокоскоростную баллистическую ракету, которая сегодня способна обходить самые совершенные системы противовоздушной обороны. Одна боевая машина способна запустить восемь таких ракет, площадь поражения каждой из них составляет 275 квадратных метров. При этом ракеты обладают высокой точностью. Этот показатель был подтвержден в результате испытаний, в ходе которых круговое вероятное отклонение составило не более 10-15 метров, а дальность действия – до 300 км.

На протяжении всего полета боеприпас маневрирует, поэтому его трудно сбить. Еще одно преимущество «Полонеза», по сравнению с тем же ОТРК «Искандер» – возможность участия в залпе сразу восьми управляемых ракет.

Боевая часть ракеты белорусского комплекса отделяемая, система наведения комбинированная – ГЛОНАСС/GPS. Ракеты могут изменять направление движения, совершая маневры с перегрузкой 20-30g, на протяжении всего полета. Высшая точка ее траектории составляет 50 км.

Как мы видим, ракета «Полонеза» сверхманевренная и по своим характеристикам близка к ОТРК «Искандер», то есть обычные средства ПВО навряд ли смогут сбивать данные типы ракет.

Однако есть факты, когда ракета «Тора» успешно поражала в полете реактивные снаряды. Так, на учениях в Вооруженных Силах Беларуси расчеты ПВО, в том числе и ЗРК «Тор» тренируются по уничтожению малоразмерных и скоростных целей, в частности, по боеприпасу от «Града». На последних таких мероприятиях боевой подготовки расчеты продемонстрировали высочайший уровень слаженности – ракеты от РСЗО были уничтожены. Однако надо учитывать, что скорость полета снаряда «Град» – 1000 м/с, ОТРК «Точка-У» – до 1100 м/с, РСЗО «Смерч» – до 800 м/с, и все они не способны совершать маневр, в свою очередь, боеприпас «Полонеза» имеет гораздо большую скорость – ракета летит со скоростью до 1600 м/с, т.е. на гиперзвуке.

Да, в теории, комплекс «Тор-М2КМ» способен уничтожать подобные ракеты, но только при условии, что она будет обнаружена задолго до входа в зону поражения и обстрел будут вести несколько машин, но на практике – это очень сложно.

Николай Крылов