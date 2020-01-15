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Интерфакс-АВН

В палате представителей хотят заставить Помпео дать пояснения по поводу убийства Сулеймани

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Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Вашингтон. 14 января. ИНТЕРФАКС - Глава комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел не исключил во вторник, что попытается через суд добиться дачи пояснений от главы госдепа Майка Помпео по поводу американской спецоперации по устранению иранского генерала Касема Сулеймани.

"Если Помпео не будет сотрудничать с нами, то мы рассмотрим возможные дальнейшие действия, в том числе - отправку ему повестки", - сказал конгрессмен-демократ Энгел на слушаниях по Ирану, от участия в которых Помпео отказался.

В случае получения повестки Помпео будет вынужден явиться в конгресс. Либо он может попытаться через суд добиться отмены повестки.

Помпео отправили приглашение на слушания еще на прошлой неделе. Однако в итоге госсекретарь заявил, что не сможет принять в них участие.

Американские СМИ отмечают, что решение госсекретаря США последовало на фоне недовольства конгрессменов-демократов ситуацией вокруг убийства Сулеймани.

Ранее спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила, что убийство американскими военными Сулеймани не сделало США более безопасным местом.

Американский журнал USA Today и исследовательская компания Ipsos провели опрос американского общественного мнения по поводу убийства Сулеймани и выяснили, что большинство респондентов тоже не видят в ликвидации Сулеймани пользы для безопасности США.

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Иран
США
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