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ТАСС

Судостроительный завод "Залив" подтвердил готовность построить вертолетоносцы для ВМФ РФ

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Вертолетоносец "Лавина"
Вертолетоносец "Лавина".
Источник изображения: © ФГУП "Крыловский государственный научный центр"

Завод обладает крупнейшим в стране сухим доком, что ранее позволило построить такие крупнотоннажные суда, как супертанкеры типа "Крым" и "Победа", а также первый в мире атомный лихтеровоз "Севморпуть", отметили в пресс-службе

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Керченский судостроительный завод "Залив" подтвердил техническую готовность построить два универсальных десантных корабля (УДК) для ВМФ России. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе завода.

"ООО "Судостроительный завод "Залив" обладает необходимым оснащением и техническими возможностями для строительства кораблей подобного класса и назначения", - сказали в пресс-службе "Залива", отвечая на соответствующий вопрос.

В пресс-службе отметили, что завод обладает крупнейшим в стране сухим доком, что ранее позволило "Заливу" построить такие крупнотоннажные суда, как супертанкеры типа "Крым" и "Победа", а также первый в мире атомный лихтеровоз "Севморпуть".

В понедельник источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что закладку первых двух вертолетоносцев для ВМФ России приурочат к 75-летию Победы. Источник добавил, что в феврале между Минобороны и "Заливом" планируется подписать соответствующий контракт.

11 января ТАСС сообщал, что корабли получат названия "Севастополь" и "Владивосток". Ранее такие названия были присвоены двум вертолетоносцам типа "Мистраль", заказанным у Франции.

Вертолетоносцы для ВМФ России

Как сообщали в ноябре 2019 года источники ТАСС в кораблестроительной отрасли, первые российские корабли этого класса получат следующие тактико-технические характеристики: водоизмещение - 25 тыс. тонн, максимальная длина - около 220 метров, авиагруппа - более 20 тяжелых вертолетов. Один УДК сможет перевозить до 900 морпехов и получит доковую камеру для десантных катеров.

В конце декабря прошлого года в интервью "Красной Звезде" заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что контракт на строительство универсальных десантных кораблей должен быть подписан в 2020 году.

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 - у американских типа Wasp), перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев, оснащены доком для катеров, перевозят бронетехнику. В РФ и СССР корабли подобного класса не строились.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Залив СЗ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
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