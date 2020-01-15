Истребитель F-16 ВВС Египта потерпел крушение над Синайским полуостровом

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Военно-воздушные силы Египта потеряли истребитель, потерпевший крушение на севере Синайского полуострова. Об этом передает новостной портал Al Youm As Sabi.

Согласно представленной информации, истребитель, тип которого не указывается, выполнял тренировочный полет над северными территориями Синайского полуострова. Причина крушения самолета не указывается, пилот истребителя погиб.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе Министерства обороны Египта. По словам официального представителя египетских вооруженных сил Тамера ар-Рифаи, крушение потерпел истребитель F-16 ВВС Египта, выполнявший тренировочный полет. Причины инцидента выясняются.

В ходе учебного полета разбился самолет ВВС, пилот погиб

- говорится в сообщении Минобороны Египта.

В то же время появилась информация, что самолет мог быть сбит террористами из запрещенной в России организации "Исламское государство", которые в течение пяти лет ведут партизанские действия против египетской армии на Синайском полуострове. Соответствующее заявление, в котором ответственность за крушение F-16 ВВС Египта берут на себя боевики "ИГ", появилось в Сети. Однако, вероятность того, что самолет сбили боевики, не велика, так как по традиции они берут на себя ответственность за все происшествия с военной техникой. Официально данная информация не подтверждается.