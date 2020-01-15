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ТАСС

Во Владикавказе создадут Центр по ремонту узлов связи для Минобороны РФ

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий-связист ВС РФ.
Источник изображения: Станислав Красильников/ТАСС

Сервисно-технический центр появится на базе предприятия "Алмаз"

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 января. /ТАСС/. Центр по ремонту узлов связи для Министерства обороны РФ будет создан во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промышленности и транспорта республики.

"Во Владикавказе планируется создать сервисно-технический центр по ремонту узлов связи для Министерства обороны РФ", - сказал собеседник агентства.

Центр будет создаваться на базе предприятия "Алмаз", где в настоящее время занимаются ремонтом военной техники и аппаратуры связи, обслуживанием и модернизацией военной техники для силовых структур, дислоцированных на территории СКФО.

Бизнес-план по созданию сервисного центра уже подписан, сроки создания и объемы производства пока не назывались. Подобные центры будут создаваться также в Ростове-на-Дону и в ряде других городов России.

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