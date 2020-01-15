Войти
Деловая газета "Взгляд"

Эксперты оценили инициативу созыва СБ ООН по докладу о применении химоружия в Сирии

641
0
0
Источник изображения: Zuma/ТАСС

«В докладе ОЗХО о «химической атаке» в сирийском городе Дума отсутствует доказательная база. России надо настаивать на участии в расследовании собственных экспертов», – сказал газете ВЗГЛЯД химик Илья Духовлинов, комментируя инициативу России по созыву Совбеза ООН для обсуждения доклада ОЗХО по инциденту в сирийской Думе.

"Инициатива России в данном случае совершенно оправдана. На самом деле, нет никаких четких доказательств, что химическая или биологическая атаки в данном случае имели место", – сказал специалист по биологической химии Илья Духовлинов.

"Для установления истины нужны протоколы анализа взятых на месте инцидента образцов. До сих пор их никто из официальных уполномоченных лиц не видел", – пояснил эксперт.

Во вторник пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил: Москва выступила с инициативой проведения встречи Совбеза ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума. ОЗХО утверждает, что при "химической атаке" в сирийской Думе в апреле 2018 года якобы использовался хлор. При этом российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) никаких отравляющих веществ нервно-паралитического действия, продуктов их распада и примесей не обнаружили.

По оценке Ильи Духовлинова, доклад, представленный ОЗХО, во многом базируется на формальных высказываниях, при полном отсутствии доказательной базы. Для того, чтобы обеспечить полноту и объективность расследования, российской стороне следовало бы настоять на привлечении своих специалистов, полагает собеседник.

По мнению бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН, химика Игоря Никулина, даже если удастся созвать заседание Совета безопасности ООН по докладу ОЗХО, то особых надежд на это возлагать не следует. Последние события свидетельствуют о том, что страны – члены Совбеза, США и Великобритания, настроены на раздувание конфликта. "ОЗХО политизирована и выполняет заказы Вашингтона и Лондона, – отметил Никулин. – Уже были утечки, согласно которым многие сотрудники организации возмущены тем, что их доклады подвергаются редактированию. Я думаю, надо менять генерального директора ОХЗО. Как говорится, каков поп, таков и приход".


Оксана Борисова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Сирия
США
Компании
ООН
Проекты
БиоО
Химоружие
ЯО
Похожие новости
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
04.10.2017
Республика "Скад"
02.12.2013
Стратегический диалог: смена приоритетов
03.12.2012
"Это может превратиться в нескончаемую историю"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.01 22:48
  • 7
Вертолеты из дурдома
  • 15.01 22:33
  • 1
Россия собралась дать кредит Шри-Ланке на Су-30
  • 15.01 22:27
  • 2
ВМС США посоветовали опасаться подлодок "Ясень-М"
  • 15.01 21:24
  • 17
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 15.01 21:16
  • 26
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 15.01 21:10
  • 3
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 15.01 20:47
  • 280
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 15.01 20:15
  • 58
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 15.01 19:40
  • 11
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 15.01 18:25
  • 2
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 15.01 18:07
  • 3
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 15.01 16:21
  • 9
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 15.01 16:15
  • 3
На Урале танковая дивизия получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М
  • 15.01 16:02
  • 4
ПАКетное соглашение: новейшему бомбардировщику назначили сроки выхода в серию
  • 15.01 15:57
  • 10
На Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб