Эксперты оценили инициативу созыва СБ ООН по докладу о применении химоружия в Сирии

«В докладе ОЗХО о «химической атаке» в сирийском городе Дума отсутствует доказательная база. России надо настаивать на участии в расследовании собственных экспертов», – сказал газете ВЗГЛЯД химик Илья Духовлинов, комментируя инициативу России по созыву Совбеза ООН для обсуждения доклада ОЗХО по инциденту в сирийской Думе.

"Инициатива России в данном случае совершенно оправдана. На самом деле, нет никаких четких доказательств, что химическая или биологическая атаки в данном случае имели место", – сказал специалист по биологической химии Илья Духовлинов.

"Для установления истины нужны протоколы анализа взятых на месте инцидента образцов. До сих пор их никто из официальных уполномоченных лиц не видел", – пояснил эксперт.

Во вторник пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил: Москва выступила с инициативой проведения встречи Совбеза ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума. ОЗХО утверждает, что при "химической атаке" в сирийской Думе в апреле 2018 года якобы использовался хлор. При этом российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) никаких отравляющих веществ нервно-паралитического действия, продуктов их распада и примесей не обнаружили.

По оценке Ильи Духовлинова, доклад, представленный ОЗХО, во многом базируется на формальных высказываниях, при полном отсутствии доказательной базы. Для того, чтобы обеспечить полноту и объективность расследования, российской стороне следовало бы настоять на привлечении своих специалистов, полагает собеседник.

По мнению бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН, химика Игоря Никулина, даже если удастся созвать заседание Совета безопасности ООН по докладу ОЗХО, то особых надежд на это возлагать не следует. Последние события свидетельствуют о том, что страны – члены Совбеза, США и Великобритания, настроены на раздувание конфликта. "ОЗХО политизирована и выполняет заказы Вашингтона и Лондона, – отметил Никулин. – Уже были утечки, согласно которым многие сотрудники организации возмущены тем, что их доклады подвергаются редактированию. Я думаю, надо менять генерального директора ОХЗО. Как говорится, каков поп, таков и приход".

Оксана Борисова