Россия собралась дать кредит Шри-Ланке на Су-30

Российские власти готовы выделить Шри-Ланке дополнительные средства для приобретения шести истребителей Су-30 и партии БТР-82А в кредит, сообщили СМИ.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в российской делегации, которая во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник посетила Шри-Ланку.

Объем дополнительного экспортного кредита, по данным источника, может превысить 500 млн долларов. Также утверждается, что власти Шри-Ланки готовы предоставить ВМФ России льготные условия захода в порты.

В 2015 году Россия вела переговоры со Шри-Ланкой о поставках патрульного корабля "Гепард-5.1", однако в итоге было решено разработать для этой страны корабль меньшего водоизмещения.

Сергей Гурьянов