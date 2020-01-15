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Деловая газета "Взгляд"

Россия собралась дать кредит Шри-Ланке на Су-30

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Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские власти готовы выделить Шри-Ланке дополнительные средства для приобретения шести истребителей Су-30 и партии БТР-82А в кредит, сообщили СМИ.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в российской делегации, которая во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник посетила Шри-Ланку.

Объем дополнительного экспортного кредита, по данным источника, может превысить 500 млн долларов. Также утверждается, что власти Шри-Ланки готовы предоставить ВМФ России льготные условия захода в порты.

В 2015 году Россия вела переговоры со Шри-Ланкой о поставках патрульного корабля "Гепард-5.1", однако в итоге было решено разработать для этой страны корабль меньшего водоизмещения.



Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Шри-Ланка
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Су-30
Персоны
Лавров Сергей
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1 комментарий
№1
15.01.2020 22:33
Главное чтобы кредиты вернулись...
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