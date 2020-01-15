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На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

РЖД станет первой госкомпанией, закупившей компьютеры на базе российского процессора «Эльбрус». Сделка станет крупнейшей на рынке отечественных ЭВМ, пишет Cnews.

Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок 30 декабря 2019 года. Заявки от претендентов будут приниматься до 23 января, торги намечены на 5 февраля. Исполнитель должен передать оборудование заказчику до 25 мая. РЖД готовы потратить на компьютеры 1,08 миллиарда рублей.

Заказчик требует поставить 15 тысяч компьютеров, работающих на процессорах «Эльбрус» и одной из российских ОС на базе Linux. В документах отмечено, что предустановленная операционная система должна присутствовать в реестре отечественного ПО при Минкомсвязи. В состав закупаемой единицы войдут системный блок, монитор с диагональю не менее 23,8 дюйма, клавиатура, мышь, кабели питания. Максимально возможная цена комплекта ограничена 72 тысячами рублей.

Издание отмечает, что это будет крупнейшая закупка ЭВМ на отечественных процессорах. География поставок охватывает 230 подразделений РЖД, включая дирекции вокзалов, связи, пассажирских обустройств, центры управления телекоммуникационными ресурсами, административно-хозяйственные центры и другие организации.

Cnews подчеркивает, что до появления тендера о массовом использовании процессоров «Эльбрус» было известно лишь в министерствах и ведомствах, включая МВД и Минкомсвязи.

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Страны
Россия
Компании
Минкомсвязь России
РЖД
Проекты
ИТ
Эльбрус МЦСТ
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17 комментариев
№1
15.01.2020 01:23
Интересно , Линукс система сложная , ее будет гораздо сложнее освоить , чем Виндовс , посмотрим как с этим будут справлятся.
0
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№2
15.01.2020 02:15
Цитата, mikeinside сообщ. №1
Интересно , Линукс система сложная , ее будет гораздо сложнее освоить , чем Виндовс , посмотрим как с этим будут справлятся.

чем она сложнее ? и там и там кнопка Пуск и ярлыки на рабочем столе .
для пользователя единственное к чему надо будет привыкать это к отсутствию  дисков С: и прочих , ибо там файловая и дисковая система по другому принципу устроены .
но и то . могут пользовательские разделы так и назвать Диск С , Диск D . просто они хоть и будут в пользовании тем же самым , технически будут просто примонтированными разделами .

ЗЫ а вот ценник порадовал , 72тыс за полный компьютер ,с моником , клавой и крысой , и со всеми проводами . это очень даже неплохо  .ибо пару лет назад прогнозировался ценник  ОТ 200 тыс только за системник . правда конфигурация не ясна . сколько ОЗУ , какой тип и объем ПЗУ , что за процессор , 2 , 4 или 8 ядер ?
+8
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№3
15.01.2020 09:43
Была такая статья 2015-го года по теме.
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/24/601995-kompyuteri-s-rossiiskim-protsessorom-poyavyatsya-v-pensionnom-fonde
Тут говорится и о переговорах с нашими ведомствами.
Называется та же цена. Говорится, что Эльбрус 2СМ, в отличие от более продвинутых моделей производится в Зеленограде.
0
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№4
15.01.2020 10:08
А насчёт Линукса, то если говорить о современных пользовательских приложениях, то это часто браузерные версии, которым фиолетово какая ОС - главное чтобы браузер был нормальным.
+1
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№5
15.01.2020 11:40
Цитата, mikeinside сообщ. №1
Интересно , Линукс система сложная , ее будет гораздо сложнее освоить , чем Виндовс , посмотрим как с этим будут справлятся.

Для пользователей ( которые пользуются ограниченным набором ПО ) - без разницы.
А вот виндовых админов придется разогнать и набрать линуксовых студентов. Первое время будет недовольство пользователей и перебои в работе рабочих мест.

( а потом окажется, что мс офис ну прямо совсем необходим и все вернутся на винду и интел, проходили уже )
+2
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№6
15.01.2020 12:38
Цитата, Rjycn сообщ. №5
( а потом окажется, что мс офис ну прямо совсем необходим и все вернутся на винду и интел, проходили уже )

мс офис прекрасно работает под вайном
+2
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№7
15.01.2020 15:42
поставил линух минт на старые компы.

Всем советую на старые компы ставить линух минт . Тип XFCE самый лёгкий из других (в смысле объёма потребляемых ресурсов).

Оська прекрасно работает с флэшки (только не сохраняет изменения). Почти не требует доустановки дров. На буке только фу-фай требует доустановить, но работает и с встроенным.
Устанавливается на ЖД быстро. В случае поломок легко откатывается назад.

Поставил линух тестю на десктоп. Он вообще нубоюзер и для работы через браузер со всякими сосетями и досками объявлений ему вообще без разницы. Хром одинаково работает и на линухе и на винде.

Всех чиновников давно пора переводить на линух. Хватит кормить Вашинтон нашим салом.
В Линух минте уже  есть опен-офис, который по внешнему виду не отличим от офис хр.

На уровне госпрограммы было бы правильным сделать типовые софт-наборы для чиновников, которые не допускали бы вмешательство в систему, а все необходимые дрова и программы хранились в специальном общем репозитории (серваке).
Таким образом, если у чиновника или на госпредприятии заглючила оська, достаточно будет сбросить ось на заводские настройки за 5-10 минут и не надо будет содержать штаты мальчиков-администраторчиков за большие зарплаты. А то знаем мы как в крупных организациях плодятся паразитные рабочие места. Имею опыт борьбы с такими.
+3
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№8
15.01.2020 16:08
Прекрасная и давно ожидаемая новость, давно пора для своей элементной базы создавать рынок. Иначе не взлетит. Только российского одного рынка мало, в идеале минимум ЕАЭС хорошо бы покрывать.
+3
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№9
15.01.2020 17:25
Почему-то, когда увидел заголовок, сразу подумал про РЖД. Свои компы и линух это хорошо, только до нашей станции не скоро это всё доберётся, а как доберётся, не завидую конторским и админу, они с семёркой то не дружат особо. Сам мечтаю себе убунту под гномом поставить, да вот комп один на семью, поставил как то второй системой, так критикой завалили по макушку, пришлось опять на винду возвращаться.
0
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№10
15.01.2020 18:12
Спасибо тебе, Господи,! Услышал наконец!
+3
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№11
15.01.2020 19:45
Цитата, Rjycn сообщ. №5
А вот виндовых админов придется разогнать и набрать линуксовых студентов.

Да ладно, я всех переобучу, мне не жалко :)
0
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№12
15.01.2020 19:50
Цитата, q
компьютеры на базе российского процессора «Эльбрус»
А где изготавливаются российские процессоры «Эльбрус»?
0
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№13
15.01.2020 20:06
Цитата, просто экспл сообщ. №2
сколько ОЗУ , какой тип и объем ПЗУ , что за процессор , 2 , 4 или 8 ядер ?

Эльбрус работает с ДДР3. По слухам - будет одноядерный CPU Эльбрус-1С+ Материнка под проц - MBE1C-PC

в сборе:
Рабочая станция «Эльбрус 101-РС»
0
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№14
15.01.2020 20:28
Цитата, BorSch сообщ. №12
А где изготавливаются российские процессоры «Эльбрус»?

В России, конкретно в Зеленограде, еще конкретнее - на мощностях Микрона.

Адрес: 124460, Россия, Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д. 12, стр 1.
+2
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№15
15.01.2020 20:34
Цитата, Лимпопо сообщ. №14
В России
Это хорошо, что не там же где "российские" планшеты Чубайса (R).
0
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№16
15.01.2020 21:03
Цитата, wedmed5 сообщ. №9
Свои компы и линух это хорошо, только до нашей станции не скоро это всё доберётся, а как доберётся, не завидую конторским и админу, они с семёркой то не дружат особо
на РЖД уже давно компы на линуксе. По крайней мере в дирекции тяги во всех терминалах ЭММ линукс.
+2
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№17
15.01.2020 21:24
Увеличение  серии  приведет  к  дальнейшему   снижению  стоимости.
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