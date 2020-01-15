На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель

РЖД станет первой госкомпанией, закупившей компьютеры на базе российского процессора «Эльбрус». Сделка станет крупнейшей на рынке отечественных ЭВМ, пишет Cnews.

Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок 30 декабря 2019 года. Заявки от претендентов будут приниматься до 23 января, торги намечены на 5 февраля. Исполнитель должен передать оборудование заказчику до 25 мая. РЖД готовы потратить на компьютеры 1,08 миллиарда рублей.

Заказчик требует поставить 15 тысяч компьютеров, работающих на процессорах «Эльбрус» и одной из российских ОС на базе Linux. В документах отмечено, что предустановленная операционная система должна присутствовать в реестре отечественного ПО при Минкомсвязи. В состав закупаемой единицы войдут системный блок, монитор с диагональю не менее 23,8 дюйма, клавиатура, мышь, кабели питания. Максимально возможная цена комплекта ограничена 72 тысячами рублей.

Издание отмечает, что это будет крупнейшая закупка ЭВМ на отечественных процессорах. География поставок охватывает 230 подразделений РЖД, включая дирекции вокзалов, связи, пассажирских обустройств, центры управления телекоммуникационными ресурсами, административно-хозяйственные центры и другие организации.

Cnews подчеркивает, что до появления тендера о массовом использовании процессоров «Эльбрус» было известно лишь в министерствах и ведомствах, включая МВД и Минкомсвязи.