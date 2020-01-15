Первые стрельбы новейшего ЗРС-350 "Витязь" прошли под Астраханью

Первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса "Витязь" были проведены на полигоне в Астраханской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что специалисты зенитных ракетных войск провели начальные стрельбы комплекса. В ходе учений расчеты отработали обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей. Их имитировали истребители МиГ-29СМТ. В Минобороны рассказали, что первый комплекс С-350 прибудет в пункт постоянной дислокации в Ленинградской области в ближайшие дни.

В этом году также планируется передать в ВКС четыре полковых комплекта ЗРС С-400 "Триумф" и шесть дивизионных комплектов комплекса "Панцирь-С".

С-350 "Витязь" относится к войсковым ПВО и должен заменить в войсках зенитно-ракетные комплексы С-300. Каждая пусковая установка С-350 несет до 12 ракет с максимальной высотой поражения целей 30 км. Комплекс способен сбивать объекты, летящие со скоростью до 4 800 метров в секунду и предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями.

Александр Степанов