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Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО

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Источник изображения: Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) начинает быть угрозой. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил Алексей Подберезкин, советник гендиректора концерна ПВО «Алмаз-Антей», где были разработаны зенитные ракетные комплексы «Бук».


По его словам, на радаре трудно отличить один самолет от другого, а также гражданский борт от ракеты. Подберезкин считает, что операторами ПВО должны быть более опытные люди, потому что многое зависит и от человеческого фактора.


Утром 8 января украинский лайнер Boeing 737-800, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Ответственность за гибель самолета взял на себя КСИР. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.


Кроме того, Хаджизаде отметил, что обращался к властям Ирана с просьбой прекратить авиасообщение на время ракетного удара по военным базам США, однако требование не было выполнено.


На вооружении иранской армии имеются 29 ЗРК «Тор-М1» российского производства. Поставка этих комплексов Тегерану из России завершилась в январе 2007 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Украина
Продукция
Тор-М1
Компании
Boeing
Алмаз-Антей
Проекты
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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2 комментария
№1
15.01.2020 13:18
Цитата
По его словам, на радаре трудно отличить один самолет от другого, а также гражданский борт от ракеты.
Что же ты сразу не сказал...?
Цитата
Подберезкин считает, что операторами ПВО должны быть более опытные люди, потому что многое зависит и от человеческого фактора.
Где набраться этих "опытных людей"? А в условиях большой войны...?

Надо избавлятся от человеческого фактора.
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№2
15.01.2020 18:25
"на радаре трудно отличить один самолет от другого"

Трудно..., а там что..., случайные люди!!??
Гнать их в шею и посадить профессионалов!!!
А для подготовки профессионалов разработать профессиональные тренажеры!
И пора бы на ПУ и РЛС использовать программное обеспечение, обеспечивающее распознание целей по отраженному сигналу.
Конечно, подготовка расчетов должна быть на высоком уровне, но не следует всемерно полагаться на человека, поскольку его характеристики не постоянны. Для этого в мире имеются компьютеры, позволяющие решать подобные задачи.
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