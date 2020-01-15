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Московские договоренности по Ливии решено закрепить в Берлине

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Источник изображения: vpk-news.ru

13 января в Москве состоялась встреча делегаций противоборствующих сторон ливийского конфликта («Ливии нужны мир и российские танки»). При участии России и Турции удалось организовать диалог между непримиримыми противниками – премьер-министром Правительства национального согласия Файезом Сараджем и главнокомандующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром.

Международные эксперты расценивают это как крупный успех российской дипломатии. Наша страна уже является гарантом сохранения мира в Ближневосточном регионе. Это демонстрирует доверие к России государств, в свое время пострадавших от «арабской весны».

Несмотря на имеющиеся принципиальные разногласия, в ходе переговоров стороны нашли взаимопонимание по основным вопросам урегулирования, которые станут основой мирного соглашения. Главным результатом реализации инициатив президентов России и Турции стало прекращение боевых действий на территории Ливии, которое действует с 12 января 2020 года.

Достигнутые в Москве договоренности между Сараджем и Хафтаром могут стать основой для итогового коммюнике Берлинской конференции, которая пройдет в воскресенье, 19 января.

Василий Ушаков, корреспондент «ВПК»

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Ливия
Россия
Турция
Проекты
2020-й год
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