Потенциальные террористы проходят в США подготовку по программе военного сотрудничества

ЧП в декабре прошлого на базе американских Военно-морских сил во Флориде признано террористическим актом. Об этом сообщил на брифинге генеральный прокурор США Уильям Барр, текст его заявления опубликован на сайте Минюста Соединенных Штатов.

Мохаммед аль-Шамрани, летчик ВВС Саудовской Аравии, проходивший трехлетнее обучение по программе военного сотрудничества между Вашингтоном и Эр-Риядом, 6 декабря 2019 года вошел в здание на территории базы, где застрелил трех и тяжело ранил еще восьмерых американских военнослужащих, после чего сам был убит охраной объекта, открывшей огонь по нападавшему.

«Факты показывают, что стрелок руководствовался идеологией джихада», – отметил Барр. Выяснилось, что еще 9 сентября 2019 года саудовский пилот написал в соцсетях: «Обратный отсчет начался». Он, по словам генпрокурора, публиковал антиамериканские, антиизраильские и джихадистские сообщения.

Барр подчеркнул, что соотечественники аль-Шамрани оказались на месте атаки уже после ее начала и сняли несколько видеороликов, «вызвавших волнение», однако затем все они сотрудничали со следствием. Кроме того, генпрокурор рассказал, что во время проверки, проведенной после стрельбы во Флориде, у 21 военнослужащего из Саудовской Аравии, которые тренируются в США, нашли «уничижительные материалы», у 17 из них в соцсетях был джихадистский или антиамериканский контент. «Тем не менее не было никаких свидетельств какой-либо принадлежности или причастности их к террористической деятельности или группе», – уточнил Барр и добавил, что только у одного человека обнаружили много подобного контента, у других – по одному-два изображения.

Телеканал CNN со ссылкой на свои источники утверждал, что по результатам проверки из США могут выслать более 10 саудовских военных, так как некоторых подозревают в связях с экстремистскими движениями.