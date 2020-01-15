Калининградские танкисты учатся переносить снаряды на скорость

В мотострелковом соединении армейского корпуса Балтийского флота начата подготовка к участию во всеармейских соревнованиях «Танковый биатлон-2020». В тренировках, проходящих на одном из полигонов в Калининградской области, участвуют более 100 военнослужащих, задействовано свыше 20 единиц техники.

В настоящее время с танкистами ведутся практические занятия по вождению с преодолением препятствий в виде воронок, траншей, рвов, колейных мостов, минно-взрывных заграждений на различных трассах.

Специально под стрельбу из танков на полигоне подготовлена мишенная обстановка и огневые рубежи, а также создан полевой лагерь для размещения танкистов. Завершив тренировки по вождению, экипажи приступят к выполнению стрельб штатным снарядом из орудий с ходу по появляющимся и движущимся целям. Будет необходимо поражать мишени, имитирующие танки и низко летящие вертолеты, на дистанциях от 900 до 2200 метров.

Кроме того, танкисты готовятся к спортивному этапу соревнований, где предусмотрены бег и переноска ящиков с боеприпасами, преодоление лабиринтов, колодцев, «рукоходов» и водных преград, метание гранат.

На Балтфлоте отборочный тур для участия в танковом биатлоне состоится весной, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов. Победители будут представлять флот на состязаниях среди лучших экипажей танков Западного военного округа.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)