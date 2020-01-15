Минобороны РФ назвало дислокацию первой ЗРС С-350 «Витязь»

Первая зенитно-ракетная система С-350 «Витязь» будет размещена в Ленинградской области. Об этом во вторник, 14 января, сообщило Минобороны России.

ЗРС прибудет на место постоянной дислокации «в ближайшее время», отметили в военном ведомстве.

Российская армия получила первую систему С-350 средней дальности в минувшем декабре. Приемка прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, напоминает «РИА Новости».

До 2027 года ВС РФ планируют поставить на боевое дежурство 12 дивизионов этих ЗРС.

В июне глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении разработки новейшей ЗРС С-350 «Витязь». Она предназначена для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система одновременно отражает удары различных средств воздушного нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот.

Система может работать как автономно, так и в составе эшелонированной системы противовоздушной обороны. Воздушные цели поражаются на высотах до 30 км и дальности до 60 км.