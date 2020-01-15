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Известия.ru

Минобороны РФ назвало дислокацию первой ЗРС С-350 «Витязь»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Первая зенитно-ракетная система С-350 «Витязь» будет размещена в Ленинградской области. Об этом во вторник, 14 января, сообщило Минобороны России.

ЗРС прибудет на место постоянной дислокации «в ближайшее время», отметили в военном ведомстве.

Российская армия получила первую систему С-350 средней дальности в минувшем декабре. Приемка прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, напоминает «РИА Новости».

До 2027 года ВС РФ планируют поставить на боевое дежурство 12 дивизионов этих ЗРС.

В июне глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении разработки новейшей ЗРС С-350 «Витязь». Она предназначена для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система одновременно отражает удары различных средств воздушного нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот.

Система может работать как автономно, так и в составе эшелонированной системы противовоздушной обороны. Воздушные цели поражаются на высотах до 30 км и дальности до 60 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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