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WarSpot

«Зелёный» флот наращивает боевые возможности

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Источник изображения: warspot.ru

Американские корабли прибрежной зоны нарастили свои боевые возможности. Вчера, 13 января, портал defence-blog.com сообщил о том, что компания General Dynamics обновила системы вооружения Littoral Combat Ship (LCS).

Корабли прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ships), или так называемый «зелёный» флот, являются одними из самых неоднозначных в ВМС США. С одной стороны, это отличные быстроходные корабли с высокой автономностью, с другой, их называют «недостаточно вооружёнными для конфликтов высокой интенсивности». Впрочем, это неудивительно, так как эти боевые единицы проектировались и строились для защиты американского побережья.

Пуск ракеты NSM

Источник изображения: defence-blog.com

В последние годы LCS прошли ряд улучшений, позволяющим им как противостоять нападению скоростных катеров, так и поражать крупные корабли противника. Если в первом случае для вооружения использовались ракеты Hellfire модификации Longbow, то сейчас корабли расширили свой арсенал ракетами NSM (Naval Strike Missile).

NSM является дозвуковой ракетой и способна поражать надводные и наземные цели на расстоянии порядка 200 км. Боеприпас длиной 4 м и массой свыше 400 кг имеет комбинированную боеголовку и оснащён системой распознавания целей. «Ракета скользит по поверхности воды и настолько точна, что экипажи LCS могут определить, какую часть вражеского корабля уничтожить, используя интегрированную боевую систему корабля», — сообщили в пресс-службе ВМС США.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AGM-114
NSM
Компании
General Dynamics
Проекты
LCS-1
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