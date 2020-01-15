Российские авиакомпании продолжат использовать воздушное пространство Ирана

Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана, но с мерами предосторожности. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 14 января, сообщении на сайте Росавиации.

«Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией, включая корректировку маршрутов и расписания полетов», — отмечается в сообщении по итогам совещания рабочей группы Росавиации по осуществлению мониторинга и подготовке рекомендаций российским эксплуатантам по мерам безопасности.

Кроме того, участники совещания подчеркнули, что принятых мер для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Ирана вполне достаточно. Также в сообщении указывается, что ведомство продолжает мониторинг ситуации и в случае необходимости подготовит дополнительные рекомендации по безопасности.

Ранее, 9 января, Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям с рекомендацией не летать над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. Об изменении маршрутов уже заявили Utair, AZUR air, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Победа», «Россия» и S7.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января. Самолет направлялся из Тегерана в Киев и упал через две минуты после вылета. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

Сначала Иран отрицал свою причастность к инциденту, но 11 января признал свою вину. Глава иранского МИДа Джавад Зариф заявил, что лайнер был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки». В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) объяснили, что система ПВО страны приняла лайнер за крылатую ракету, а у оператора связи было пять секунд на принятие решения и он сделал неправильный выбор.

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с Зеленским принес извинения, выразил соболезнования и пообещал наказать виновных. 14 января стало известно об аресте нескольких человек по данному делу.

Киев расследует дело о крушении по статьям о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, умышленном убийстве и уничтожении самолета.

Из-за произошедшей авиакатастрофы ряд зарубежных и российских авиакомпаний приостановили полеты над Ираном.