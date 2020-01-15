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Российская газета

Вертолеты Ми-28НМ получат новый пилотажный комплекс

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Источник изображения: rg.ru

Вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник" получили новый комплекс бортового оборудования для пилотирования ПКВ-28. При модернизации комплекса была применена новая элементная база отечественного производства.

Как сообщает пресс-служба Министерства промышленности и энергетики Саратовской области, а именно там и разработали комплекс, его модернизация позволила снизить массу и габариты, значительно изменила процесс разработки и отладки программного обеспечения.

Конструкторы учли опыт пилотажных комплексов и систем автоматического управления вертолетов Ми-38, различных модификаций Ми-8, Ка-52 и других винтокрылых машин.

ПКВ-28 обеспечивает новый уровень комфорта и удобства в пилотировании. По итогам госиспытаний техническое решение планируют предлагать на вертолеты других модификаций. До 2027 года министерство обороны России получит 98 машин с новым пилотажным комплексом.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
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Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
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