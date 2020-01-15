Войти
Российская газета

Пользуются спросом: российские тягачи хорошо зарекомендовали себя в Ираке

963
0
0
Источник изображения: rg.ru

Тягачи КамАЗ-65225 российского производства активно применяются в иракской армии для транспортировки различной техники.

Первая информация о поставках автомобилей из Набережных Челнов вооруженным силам данного ближневосточного государства была обнародована в марте 2018 года.

Тогда предполагалось, что такие автомобили с тралами будут служить для переброски основных боевых танков Т-90С и боевых машин пехоты БМП-3, которые также стали поступать в иракские бронетанковые войска.

Однако в настоящее время, судя по появляющимся в Сети фотоматериалам, их применяют гораздо шире. Например, они перевозят тяжелые, весом в несколько десятков тонн, бульдозеры и БМП-1.

Сообщалось, что российскими тягачами частично заменили транспортные средства аналогичного предназначения западного производства.

На полноприводный трехосный КамАЗ-65225 установлен V-образный дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 400 л. с. Полная масса автопоезда может превышать 80 000 кг. Максимальная скорость по шоссе доходит до 80 км/ч. Емкость топливного бака - 500 литров.

В иракской армии также применяются КамАЗы модели 6560 с колесной формулой 8х8. Они используются в зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С1" и состоят на вооружении подразделений противовоздушной обороны.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БМП-1
БМП-3
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
КАМАЗ
Похожие новости
02.05.2019
Свои на восточном базаре
25.02.2019
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
04.07.2018
В Ираке начались проблемы с возвращением в строй Т-72М1 и БМП-1
28.01.2015
Русские сезоны ВТС
21.11.2012
Непробиваемый «Панцирь»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.01 22:48
  • 7
Вертолеты из дурдома
  • 15.01 22:33
  • 1
Россия собралась дать кредит Шри-Ланке на Су-30
  • 15.01 22:27
  • 2
ВМС США посоветовали опасаться подлодок "Ясень-М"
  • 15.01 21:24
  • 17
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 15.01 21:16
  • 26
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 15.01 21:10
  • 3
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 15.01 20:47
  • 280
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 15.01 20:15
  • 58
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 15.01 19:40
  • 11
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 15.01 18:25
  • 2
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 15.01 18:07
  • 3
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 15.01 16:21
  • 9
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 15.01 16:15
  • 3
На Урале танковая дивизия получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М
  • 15.01 16:02
  • 4
ПАКетное соглашение: новейшему бомбардировщику назначили сроки выхода в серию
  • 15.01 15:57
  • 10
На Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб