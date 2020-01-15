Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения с союзниками

Фельдмаршал Халифа Хафтар взял двое суток на обсуждение достигнутой в Москве договоренности с союзниками, поддерживающими Ливийскую национальную армию (ЛНА). Об этом 14 января сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен», — говорится в заявлении ведомства.

В Министерстве добавили, что начатая в Москве работа будет продолжена, «так как объем накопившихся внутриливийских проблем требует кропотливой работы по формированию взвешенных и взаимоприемлемых для сторон решений».

Ранее сообщалось, что глава действующего в Триполи правительства национального согласия (НПС) Файез Саррадж и представитель парламента Ливии на востоке страны Халед Мишри 13 января подписали соглашение о перемирии по итогам переговоров в Москве. Хафтар попросил время до утра 14 января, чтобы принять решение, однако не подписал документ и в ночь на вторник покинул Москву. 14 января Хафтар заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.

В этот же день турецкие СМИ со ссылкой на ПНС сообщили, что армия Хафтара готовится к очередному наступлению на столицу Ливии.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране фактически царит двоевластие. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. На востоке — избранный народом парламент. Власти восточной части страны сотрудничают с ЛНА во главе с Хафтаром.