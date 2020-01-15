Войти
Известия.ru

Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения с союзниками

437
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Philippe Wojazer

Фельдмаршал Халифа Хафтар взял двое суток на обсуждение достигнутой в Москве договоренности с союзниками, поддерживающими Ливийскую национальную армию (ЛНА). Об этом 14 января сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен», — говорится в заявлении ведомства.

В Министерстве добавили, что начатая в Москве работа будет продолжена, «так как объем накопившихся внутриливийских проблем требует кропотливой работы по формированию взвешенных и взаимоприемлемых для сторон решений».

Ранее сообщалось, что глава действующего в Триполи правительства национального согласия (НПС) Файез Саррадж и представитель парламента Ливии на востоке страны Халед Мишри 13 января подписали соглашение о перемирии по итогам переговоров в Москве. Хафтар попросил время до утра 14 января, чтобы принять решение, однако не подписал документ и в ночь на вторник покинул Москву. 14 января Хафтар заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.

В этот же день турецкие СМИ со ссылкой на ПНС сообщили, что армия Хафтара готовится к очередному наступлению на столицу Ливии.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране фактически царит двоевластие. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. На востоке — избранный народом парламент. Власти восточной части страны сотрудничают с ЛНА во главе с Хафтаром.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
15.01.2020
В Минобороны РФ назвали главный итог переговоров по Ливии в Москве
14.10.2019
Миротворческая деятельность ООН в Африке
14.01.2015
Сценарий интервенции
14.05.2014
Новый старый мир
10.10.2011
Покушение на перезагрузку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.01 22:48
  • 7
Вертолеты из дурдома
  • 15.01 22:33
  • 1
Россия собралась дать кредит Шри-Ланке на Су-30
  • 15.01 22:27
  • 2
ВМС США посоветовали опасаться подлодок "Ясень-М"
  • 15.01 21:24
  • 17
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 15.01 21:16
  • 26
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 15.01 21:10
  • 3
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 15.01 20:47
  • 280
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 15.01 20:15
  • 58
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 15.01 19:40
  • 11
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 15.01 18:25
  • 2
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 15.01 18:07
  • 3
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 15.01 16:21
  • 9
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 15.01 16:15
  • 3
На Урале танковая дивизия получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М
  • 15.01 16:02
  • 4
ПАКетное соглашение: новейшему бомбардировщику назначили сроки выхода в серию
  • 15.01 15:57
  • 10
На Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб