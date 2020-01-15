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В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57

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Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Двигатели для создаваемого в рамках проекта Advanced Multirole Combat Aircraft (AMCA) боевого самолета Индия планирует разрабатывать на основе французских, британских и американских образцов, в то время как традиционный партнер страны, Россия, в подобных технологиях отстает, заявляют в The Economic Times.

Издание отмечает, что индийцы стремятся избежать проблем, с которыми сталкиваются китайцы, у которых отсутствие надежной программы авиационных двигателей стало серьезным препятствием на пути развития вооружений. The Economic Times, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что истребители первых двух эскадрилий будут оснащаться силовыми установками F414, которые в настоящее время получают истребители F/A-18E/F Super Hornet.

В сентябре военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что индийская сторона возобновит сотрудничество с российской по созданию собственного истребителя пятого поколения тогда, когда Су-57 получит двигатель второго этапа.

В апреле 2018 года Jane's 360 сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
F-18
FGFA
Super Hornet
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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8 комментариев
№1
15.01.2020 06:23
Цитата, q
индийская сторона возобновит сотрудничество с российской по созданию собственного истребителя пятого поколения тогда, когда Су-57 получит двигатель второго этапа.
Какое это сотрудничество по созданию, это просто покупка уже готового изделия.
Или индийцы технологии на халяву хотят получить, типа, мы тоже поучаствовали?
0
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№2
15.01.2020 06:46
Надо отдать все технологии Су-57МКИ, но двигатели наши навсегда. Повторить историю с 250 Су-30МКИ, но там в основном мы брали в оплату чай в фанерных ящиках. Но по БТТ , ВМФ и Росатом со всякими боеприпасами Индия спасли наш ВПК.
Индия братья навек.
0
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№3
15.01.2020 09:54
Цитата, ЗНШ сообщ. №2
Но по БТТ , ВМФ и Росатом со всякими боеприпасами Индия спасли наш ВПК. Индия братья навек.

...как будто благотворительность.
+2
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№4
15.01.2020 10:03
Цитата, обсуждаемая статейка
Издание отмечает, что индийцы стремятся избежать проблем, с которыми сталкиваются китайцы, у которых отсутствие надежной программы авиационных двигателей стало серьезным препятствием на пути развития вооружений.
- это шутко йумора такой?!  Как там с программой создания двигателя для многострадального Теджаса?
+2
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№5
15.01.2020 10:50
Цитата, Peter Tsk сообщ. №4
- это шутко йумора такой?!  Как там с программой создания двигателя для многострадального Теджаса?
индийская национальная гордость))...они могут купить двигатель у амеров, а Китай нет...чем не реальное достижение индийской авиационной индустрии..."выкусите, ханьцы!!!"(с)
+3
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№6
15.01.2020 12:42
Цитата, А.С.Б. сообщ. №5
они могут купить двигатель у амеров, а Китай нет...
Когда и если догонят/перегонят Китай, тоже не смогут. Слишкам сильная Индия нужна американцам не больше Китая.
0
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№7
15.01.2020 13:11
Весь мир затаив дыхание ждёт поставок индийских двигателей, снекма и генерал электрик приготовились к краху
+2
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№8
15.01.2020 13:23
Цитата, forumow сообщ. №6
Когда и если догонят/перегонят Китай, тоже не смогут.
если случатся такие чудеса, то тогда уже и не надо будет у США покупать)...
Цитата, forumow сообщ. №6
Слишкам сильная Индия нужна американцам не больше Китая.
слишком сильная может и не нужна...так у Индии и таких амбиций пока нет...пока Индия хорошо вписалась в амерское "пятиглазие"...против Китая вполне годный противовес...так что кучу всего США сбудет в Индию в ближайшие годы...
0
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