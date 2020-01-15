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WarSpot

Турция освоила ракеты класса «воздух-воздух»

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Источник изображения: warspot.ru

Турция продолжает импортозамещение американских вооружений. Вчера, 13 января, портал defenseworld.net сообщил о том, что в Турции прошли успешные испытания ракеты класса «воздух-воздух» Gökdoğan («Сапсан»).

Ракета Gökdoğan разрабатывается под патронатом Совета Турции по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK) в рамках единого проекта с ракетой Bozdoğan («Кречет»). Оба боеприпаса создаются для вооружения истребителя F-16 и замены на вооружении американских ракет AMRAAM и Sidewinder.

Ракеты Gökdoğan и Bozdoğan

Источник изображения: tubitak.gov.tr

Gökdoğan является ракетой ближнего боя с инфракрасной головкой самонаведения. Bozdoğan относится к классу ракет средней дальности и оснащается радиолокационной ГСН. В Турции намерены завершить работы по первым ракетам класса «воздух-воздух» уже в этом году, после чего может быть налажено их серийное производство.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-16
Система наблюдения "Ратник"
Компании
TUBITAK
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