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Независимое военное обозрение

Китай вооружит истребители лазерами

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Истребитель J-31
Истребитель J-31.
Источник изображения: https://www.youtube.com

КНР планирует в ближайшее время оснастить истребительную авиацию лазерным оружием. Об этом на днях сообщила гонконгская англоязычная газета South China Morning Post после того как на официальном сайте закупок вооружений для Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были размещены два объявления о тендерах на создание соответствующего оборудования и программного обеспечения. По условиям первого тендера, объявленного НОАК, претенденты на получение контракта должны разработать подвесной авиационный контейнер с боевым лазером. Второй тендер включает требования к созданию программного обеспечения для управления этим устройством. В обоих запросах на предложения указаны только названия изделий, которые планируется закупить, и сообщается, новый боевой лазер должен не только защищать самолеты ВВС НОАК от ракет противника, но и сам поражать различные цели, включая авиацию, наземные и надводные цели. Какие-либо другие технические требования не разглашаются.

По предположениям СМИ, китайские военные планируют получить лазерный модуль, который в дальнейшем может стать тактическим оружием авиационного базирования. Военный эксперт сообщил газете Global Times, что «воздушное лазерное оружие сможет перехватывать приближающиеся ракеты и сбивать вражеские самолеты в воздушных боях. Поскольку луч лазера движется со скоростью света, он достигает цели практически без задержки по времени. Это значительное преимущество перед ракетами и огнестрельным оружием делает его незаменимым инструментом для воздушного боя. По мнению аналитиков, авиационные лазеры смогут обеспечить не только защиту от ракетных ударов с земли и с воздуха, но и превосходство китайской авиации в воздушных боях.

Последние несколько лет КНР весьма активно занимается разработками боевого лазерного оружия. На выставке «Airshow China 2018» в Чжухае Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASIC) продемонстрировала самоходную лазерную боевую установку LW-30, предназначенной для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов, легких самолетов и вертолетов. Установленный на LW-30 лазер мощностью 30 киловатт способен поражать цели на дальности до 25 километров. Установка уже принята на вооружение НОАК.

В прошлом году Центральное телевидение Китая показало новую разработку китайских инженеров - мобильную лазерную установку. Подробности о предназначении и мощности новой разработки не разглашаются, хотя Defence Blog, со ссылкой на местный источник сообщает, что система предназначена для мгновенного уничтожения целей вблизи береговой линии, а основными ее целями станут небольшие лодки и беспилотные летательные аппараты.


Лина Маякова

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Великобритания
Китай
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