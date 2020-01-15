Феникс (Китай): «Пэтриот» бесполезен? Перед угрозой баллистических ракет Ирак ведет переговоры с Россией о закупке ПВО С-400

В оборонном комплексе вооруженных сил США были обнаружены недостатки, пишет «Феникс». Главный из них – невозможность ответить на ракетные удары и атаки беспилотников. И теперь Ирак, в котором размещены войска США, хочет приобрести российские С-400.

В начале нового года в результате атаки американского беспилотника погиб руководитель "Аль-Кудс" Касем Сулеймани. Можно сказать, США таким образом приподнесли "кровавый подарок" Ирану. Поэтому рано утром 8 января, чтобы свести счеты с американской армией, Иран выпустил 15 баллистических ракет "Фатех-313" малого радиуса действия по двум военным базам США. Только одна из этих 15 ракет была успешно перехвачена, а 11 ракет непосредственно поразили военные базы США. Несмотря на утверждение Трампа о том, что потери американской армии незначительны, американские СМИ подняли шум, спрашивая, куда делся противоракетный комплекс "Пэтриот"?

Это не единичный случай. В августе прошлого года нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии, находящийся под прикрытием американской противоракетной системы "Пэтриот", был внезапно атакован беспилотниками и ракетами. Сообщается, что минимум несколько десятков ракет попали по целям. Из-за удара добыча нефти в Саудовской Аравии вмиг сократилась вдвое. В то же время, противоракетный комплекс США "Пэтриот" оказался бесполезен. Из-за этих двух нападений репутация американской противоракетной системы сильно пострадала. СМИ США заявили, что недавняя атака Ирана обнажила неспособность американской армии ответить на удары баллистических ракет.

Всем известно, что Соединенные Штаты называют "мировым жандармом", и они с давних времен вмешиваются в региональные конфликты в качестве нарушителей или агрессоров. В наступательном бое американская армия опирается на авианосцы, истребители и радиоуправляемые ракеты, а также другие наступательные силы. Военные США уже давно занимают превосходство в воздухе и обладают наступательной инициативой. Однако, по-видимому, из-за намерения американских военных уйти с Ближнего Востока, в нынешней ситуации возникли изменения. Были обнаружены недостатки в оборонном комплексе вооруженных сил США и в особенности их слабость в ответ на ракетные удары и атаки беспилотников.

Сегодня, помимо Турции и Индии, даже Ирак, где дислоцируются американские войска, ведет переговоры с Россией и из соображений собственной безопасности хочет договориться о возможности приобретения системы ПВО С-400. По некоторым источникам, начальные переговоры уже были проведены. Член комитета по безопасности и обороне Ирака заявил: "Мы должны получить эти комплексы, особенно после того, как американцы много раз разочаровывали нас, не помогая нам в получении надлежащего эффективного оружия!"

Сообщается, что, несмотря на то, что сухопутные войска США имеют более совершенную систему обороны для высотного перехвата "THAAD", но, учитывая ограниченное количество управляемого ракетного дивизиона США, Пентагон считает, что приоритет следует отдавать другим районам, более уязвимым для ракетных атак, таким как Саудовская Аравия.

Ракетный комплекс "Пэтриот", являющийся опорой сил противовоздушной обороны США, прославился во время войны в Персидском заливе в 1991 году. В американской пропаганде он почти стал "заклятым врагом ракет". После войны американские военные заявили, что, столкнувшись с советскими ракетами Р-17, "Пэтриот" смог перехватить около сорока процентов ракет в Израиле и более семидесяти процентов в Саудовской Аравии.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 - зенитно-ракетная система противоракетной обороны третьего поколения России. Он предназначен для отражения массовых многоцелевых атак в воздушном пространстве от сверхнизких до больших высот. Может использоваться как на дальних, так и на ближний дистанциях.

Однако на деле разработка ракетного комплекса "Пэтриот" началась одновременно с разработкой советской системы С-300 в 1960-х годах. Можно сказать, что ракетный комплекс "Пэтриот" аналогичен российской системе С-300 и является продуктом того же поколения. Теперь, когда Россия ввела в эксплуатацию ПВО С-400, США не могут противопоставить ей аналогичное оружие. Даже новейшая система PAC-3MSE "Пэтриот" все еще сильно отстает от российского ПВО С-400. По имеющимся данным, С-400 оснащен множеством зенитных управляемых ракет, из которых ракета 40N6 имеет наибольшую дальность, радиус ее действия может достигать 400 километров, и она способна перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности. Радиолокационная станция "Пэтриот-3" имеет максимальную дальность обнаружения 180 километров и может перехватывать только самолеты в пределах 100 километров и ракеты в пределах 50 километров.