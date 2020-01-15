Убийство генерала Касема Сулеймани, что дальше?

В центре внимания мировых СМИ продолжает оставаться ликвидация ВС США в Ираке командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани. В Иране и ряде других стран это убийство расценивается как акт государственного терроризма, в Вашингтоне и на Западе пытаются выдать это за возмездие Сулеймани за его подрывную деятельность за рубежом, включая враждебные акции и диверсии непосредственно против объектов и учреждений США.

Безусловно, смерть от рук американцев одного из приближенных и доверенных лиц духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи сказалась самым негативным образом на общей ситуации в регионе и есть серьезные опасения того, что она может спровоцировать новую волну насилия на Ближнем Востоке. Тегеран и Вашингтон уже обменялись взаимными угрозами нанести ответные удары по объектам и целям друг друга.

Вместе с тем, не следует преждевременно нагнетать обстановку и излишне драматизировать это событие. Не секрет, что в Сирии и Ираке продолжаются ожесточенные вооруженные конфликты с активным участием иностранных государств (Иран, Турция, США, РФ, Израиль, наемники-шииты «Хизбаллы» и другие). Только в Сирии за годы гражданской войны уже погибло свыше десятка иранских генералов. Непосредственным поводом для убийства Сулеймани послужили атаки на американские военные объекты и даже попытка штурма посольства США в Ираке. Якобы за этими нападениями стояли иранские спецслужбы, а непосредственными исполнителями были подготовленные иранскими советниками боевики шиитской милиции «Хашд аш-Шааби».

В Вашингтоне считают, что в Тегеране испугались продолжающихся уже несколько месяцев массовых акций протеста в Багдаде и на юге Ирака, в результате которых митингующие и демонстранты из числа патриотически настроенных арабов-шиитов добились не только ухода в отставку премьер-министра-шиита и президента, но и потребовали ограничения влияния иранских аятолл в стране и регионе. Чтобы сохранить свои позиции в Ираке, иранские фундаменталисты по каналам спецслужб задействовали проирански настроенных боевиков «Хашд аш-Шааби» и свою агентуру, чтобы направить протестующих иракцев на штурм американского посольства и выдвинуть антиамериканские лозунги. В подобных делах опыт главного диверсанта региона - генерала Сулеймани был незаменим.

Несмотря на официальные протесты и развязанную в связи с гибелью К.Сулеймани очередную антиамериканскую кампанию в Иране, вряд ли Тегеран решится на дальнейшую эскалацию военного противостояния с США. Все же, иранские руководители реально оценивают свои силы и понимают, что любой открытый вооруженный конфликт с США или даже прокси-война с американцами в регионе могут привести к катастрофе и закончиться утратой власти в стране для режима аятолл.

Кроме того, в самом Тегеране не так однозначно оценивалась деятельность Сулеймани. Многих из соратников Хаменеи не устраивало особое положение Сулеймани в придворной иерархии, его чрезмерное влияние на внутреннюю и внешнюю политику и принимаемые руководством страны решения. Других иранских функционеров не устраивало вмешательство «Аль-Кудс» КСИР в финансово-экономические вопросы, попытки подчинить стражам исламской революции все сферы общественной жизни и т.д. Нельзя забывать и о стихийных митингах и демонстрациях протеста в десятках иранских городов в конце 1917 – начале 1918 года, когда широкие слои населения потребовали прекратить помощь Асаду в Сирии и направить бюджетные деньги на нужды своих граждан. То есть, простым иранцам оказалась не нужна такая дорогостоящая экспансия шиизма в страны Ближнего Востока, одним из организаторов которой и был генерал Сулеймани.

О недовольстве иракских шиитов излишней опекой со стороны Ирана и сотрудников Сулеймани можно было судить по антииранским лозунгам демонстрантов, естественно, что иракские арабы-сунниты ненавидели порожденные Тегераном шиитские «эскадроны смерти» и боевиков «Хашд аш-Шааби», последние, кстати, причинили много вреда и иракским курдам. В целом, в Ираке общество раздражало появление иранских эмиссаров типа Сулеймани и иракцы все больше отторгают попытки иранских аятолл вмешиваться во внутренние дела страны. Когда в парламенте страны ставится вопрос о выводе всех иностранных войск из Ирака, то имеются в виду не только ВС США и их западных союзников, но и ВС Ирана.

В последнее время и в Сирии авторитет КСИР Ирана и созданного генералом Сулеймани иностранного шиитского легиона наемников несколько пошатнулся. Асад и его окружение явно тяготятся давлением Тегерана и хотели бы большей самостоятельности в принятии решений. Раздражают сирийские власти попытки КСИР Ирана и ливанской «Хизбаллы» использовать территорию САР в качестве плацдарма для разведки и провокаций против Израиля. Ответные удары ВВС Израиля наносят большой ущерб и самим сирийцам. Вряд ли это отвечает и интересам России в регионе.

Таким образом, ожидать каких-либо серьезных обострений обстановки на Ближнем Востоке в ближайшее время не следует. Иранские власти постараются с максимальной для себя пользой использовать трагическую смерть Сулеймани в качестве повода к очередному призыву к народу сплотиться вокруг иранских аятолл перед лицом угрозы со стороны США. Могут быть предприняты какие-то небольшие по масштабам атаки на американские объекты в регионе. Но в Тегеране, Багдаде и Дамаске есть общее понимание того, что новая война или даже разжигание внутренних конфликтов в их странах могут привести к смене существующих шиитских и прошиитских режимов. На данном этапе правителям Ирана, Ирака и Сирии хотелось бы любой ценой сохранить сложившийся статус-кво в регионе и сосредоточиться на решении наиболее острых политических и социально-экономических проблем в своих странах. Рисковать потерей власти даже из-за такого видного государственного деятеля как К.Сулеймани иранские аятоллы вряд ли решатся, хотя при случае, в дальнейшем, вполне могут создать проблемы американцам или израильтянам на Ближнем Востоке руками своих сателлитов. Что касается угроз Тегерана выйти из ядерной сделки, то этот шаг также пока маловероятен и рассчитан больше на шантаж европейских участников соглашения СВПД, чтобы они оказали сдерживающее влияние на политику Вашингтона по отношению к Ирану.

Станислав Иванов

Иванов Станислав Михайлович, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук