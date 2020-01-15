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ЦАМТО

Rheinmetall модернизирует БРЭМ BPZ3 "Буффел" ВС Нидерландов

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Bergepanzer 2
Ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 сухопутных войск Польши.
Источник изображения: greendef.blogspot.com

ЦАМТО, 14 января. Компания Rheinmetall объявила о подписании с командованием Вооруженных сил Нидерландов контракта на реализацию второго этапа модернизации парка бронированных ремонтно-эвакуационных машин BPZ3 (Bergepanzer 3) "Буффел".

Точная стоимость контракта не раскрывается. Заявлено, что она выражается двузначным числом в миллионах евро. Как отмечается, в результате проведенных работ будет повышена эффективность применения 21 БРЭМ.

Реализация второго этапа модернизации следует за подписанным с Rheinmetall в апреле 2019 года первым контрактом на усовершенствование четырех БРЭМ BPZ3 "Буффел" ВС Нидерландов. Теперь Rheinmetall выполнит капитальный ремонт еще 21 БРЭМ, приведя их к последнему стандарту. Модернизация также позволит продлить срок службы машин до 2040 года, разработанных Rheinmetall на базе шасси ОБТ "Леопард-2". Вооруженные силы Нидерландов примут первые улучшенные БРЭМ в начале 2021 года.

Работы по модернизации будут выполнены на предприятиях Rheinmetall в Касселе (Германия) и Эде (Нидерланды). Процесс будет включать полный ремонт БРЭМ и внедрение новой концепции цифрового управления, оснащение передовыми технологиями визуализации, пакетами баллистической и противоминной защиты, нового оборудования для восстановления техники на поле боя. Контракт также предполагает поставку технической документации, обучение персонала и другие услуги.

Процедура продления срока службы позволит Вооруженным силам Нидерландов получить современную БРЭМ, обладающую потенциалом дальнейшего совершенствования. Новые средства защиты обеспечат высокую безопасность экипажа в условиях современных угроз на поле боя. Передовые системы визуализации, цифровые системы командования и боевого управления обеспечат поддержку экипажа при выполнении им задач. Кроме того, новое оборудование эвакуации повысит эффективность машины. Оно будет перенесено в кормовую часть машины, что позволит эвакуировать с поля боя на высокой скорости передним ходом состоящие на вооружении ВС Нидерландов ББМ "Бушмастер", "Боксер", БМП CV-90, самоходные гаубицы PzH-2000, танковые мостоукладчики "Легуан", инженерные машины "Кодьяк" и ОБТ "Леопард-2" без необходимости покидать кабину. Кроме того, модифицированная версия БРЭМ BPZ3 "Буффел" получит универсальную транспортную платформу, установленную в кормовой части машины. Она может быть использована для перевозки ремонтно-восстановительного оборудования.

Как заявлено, контракт подтверждает появление нового стандарта для современных БРЭМ. Со своей стороны, ВС Германии в декабре 2018 года также заключили с Rheinmetall контракт на модернизацию парка БРЭМ BPZ3 "Буффел" для обеспечения их соответствия современным и перспективным сценариям боевого применения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Продукция
Leopard-2
PzH 2000
Компании
Rheinmetall
Проекты
CV-90
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