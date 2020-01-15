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Кудрин поведал об объёмах коррупции и воровства из бюджета России

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Источник изображения: topwar.ru

Объемы коррупции в России исчисляются триллионами рублей, и эта цифра в последнее время не снижается.

Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью информационному агентству РИА Новости.

Он считает, что это явление наносит ущерб экономике нашей страны тем, что искажает стимулы и тормозит экономический рост. А это, в свою очередь, снижает темпы роста доходов граждан, инвестиций и прочего.

Что касается воровства из госбюджета, то Кудрин считает его объемы по уголовным делам "не превышающими 2-3 миллиардов рублей ежегодно". Гораздо хуже обстоят дела с финансовыми нарушениями, не являющимися уголовными преступлениями. Примерно треть этих нарушений касаются бухгалтерского учета, еще столько же связано с организацией закупок.

Алексей Кудрин считает, что Счетная палата нуждается в дополнительных полномочиях для борьбы с коррупцией. На данный момент ведомство имеет право лишь уведомить правоохранительные органы о выявленных нарушениях. А те уже сами решают, квалифицировать ли их как коррупционные преступления.

По мнению Кудрина, Счетной палате нужно постепенно переходить от выявления отдельных финансовых нарушений к аудиту системных проблем в сфере финансов. Реформирование системы управления ведомством планируется завершить к середине этого года. Пользователи по этому поводу уже пошутили: "Складывалось впечатление, что вот-вот попросит увеличить финансирование самой Счётной палаты".

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Страны
Россия
Персоны
Кудрин Алексей
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4 комментария
№1
15.01.2020 13:35
Воровство из госбюджета, коррупция и вывод капитала за бугор, по мне так, это госизмена. Воровать перестанут когда наказывать по-китайски начнут. Когда "фигуранты" будут знать, что доставить в суд могут посылкой диппочты, из любого курорта мира. Когда вся "семья" и "любовницы" будут своей собственностью за папика отвечать. Может и папиков поубавиться.

А химия с бухучетом, это не преступление. Это мимикрия, способ выжить у большинства предприятий (разумеется уголовные исключения тоже есть).
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№2
15.01.2020 13:43
Алексей Леонидович решил свой аппаратный вес поднять, похоже...заманчиво, конечно, ярлыки "коррупционеров" на врагов навешивать...
0
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№3
15.01.2020 15:20
Цитата, А.С.Б. сообщ. №2
Алексей Леонидович решил свой аппаратный вес поднять, похоже...заманчиво, конечно, ярлыки "коррупционеров" на врагов навешивать...
Цитата, q
Алексей Кудрин считает, что Счетная палата нуждается в дополнительных полномочиях для борьбы с коррупцией.
Ярлыки они уже сейчас "навешивают". Он хочет карать...;)
Цитата, Gur сообщ. №1
А химия с бухучетом, это не преступление. Это мимикрия, способ выжить у большинства предприятий (разумеется уголовные исключения тоже есть).
Вот-вот... Правила игры переписывают раз в квартал... А потом "нарушения"...
0
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№4
15.01.2020 15:29
Цитата, ash сообщ. №3
Ярлыки они уже сейчас "навешивают". Он хочет карать...;)
))...ну да, такая коррупция, и всё мимо собственного кармана утекает...а Алексей Леонидович даже видит сколько точно... от такого безобразия уже нет сил молчать... "у колодца, да не напиться"...
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