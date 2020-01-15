Кудрин поведал об объёмах коррупции и воровства из бюджета России

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Объемы коррупции в России исчисляются триллионами рублей, и эта цифра в последнее время не снижается.

Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью информационному агентству РИА Новости.

Он считает, что это явление наносит ущерб экономике нашей страны тем, что искажает стимулы и тормозит экономический рост. А это, в свою очередь, снижает темпы роста доходов граждан, инвестиций и прочего.

Что касается воровства из госбюджета, то Кудрин считает его объемы по уголовным делам "не превышающими 2-3 миллиардов рублей ежегодно". Гораздо хуже обстоят дела с финансовыми нарушениями, не являющимися уголовными преступлениями. Примерно треть этих нарушений касаются бухгалтерского учета, еще столько же связано с организацией закупок.

Алексей Кудрин считает, что Счетная палата нуждается в дополнительных полномочиях для борьбы с коррупцией. На данный момент ведомство имеет право лишь уведомить правоохранительные органы о выявленных нарушениях. А те уже сами решают, квалифицировать ли их как коррупционные преступления.

По мнению Кудрина, Счетной палате нужно постепенно переходить от выявления отдельных финансовых нарушений к аудиту системных проблем в сфере финансов. Реформирование системы управления ведомством планируется завершить к середине этого года. Пользователи по этому поводу уже пошутили: "Складывалось впечатление, что вот-вот попросит увеличить финансирование самой Счётной палаты".