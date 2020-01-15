Войти
Российская газета

ВМС США посоветовали опасаться подлодок "Ясень-М"

1094
2
-1
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Строительство кораблей линии "Ясень-М" свидетельствует о продолжении Россией реализации самого дорогого проекта для подводного флота постсоветского периода. Эти многоцелевые атомные субмарины являются чрезвычайно смертоносными, и ВМС США должны быть обеспокоены.

Такое мнение высказал обозреватель издания The National Interest Марк Эпископос.

"Ясень-М" представляет собой комплексную модернизацию, включающую все возможные новшества за многолетний перерыв между введением в эксплуатацию головного корабля проекта 885 "Северодвинск" и спущенной на воду в 2017 году подводной лодкой "Казань". Последняя сейчас находится на финальном этапе испытаний и будет передана Военно-морскому флоту РФ в декабре нынешнего года.

Полный список обновлений остается под секретом и, считает автор, может варьироваться в каждой из субмарин, которые планируется произвести в течение ближайшего десятилетия. Известно, что подлодки "Ясень-М" обладают более низкой акустической сигнатурой, модернизированной бортовой электроникой, более коротким (по сравнению с головным кораблем - прим. "РГ") корпусом и расширенным перечнем применяемого вооружения. В частности, атомоход будет нести новую крылатую ракету "Калибр-М" с почти вдвое большей дальность полета в сравнении с обычным "Калибром" - 4,5 тысячи километров против 1,5-2,5 тысячи километров.

Как отмечает Эпископос, "Ясень-М" принадлежат к тому же классу быстроходных ударных подлодок, что и субмарины "Вирджиния" в США.

- Однако как минимум по одному показателю российский проект одерживает решительную победу - по соотношению цены и качества. Одна серийная подлодка "Ясень-М" будет стоить не более 50 миллиардов рублей или примерно 1,6 миллиарда долларов. А средняя цена подводной лодки класса "Вирджиния" составит около 2,8 миллиарда долларов, - пишет обозреватель.

Автор добавляет, что бюджет российского ВМФ меньше, чем у американских ВМС, но при такой стоимости "Ясень-М" может быть конкурентоспособным на мировом уровне. Кроме того, пишет Эпископос, Россия демонстрирует уверенность в реализации этого проекта, увеличив с шести до восьми единиц число заказанных кораблей.

- Разработка подводных лодок за последние десятилетия исторически была менее заметной из-за других амбициозных российских военно-морских проектов, но сейчас есть четкое представление о продолжении серии "Ясень-М", - заключил обозреватель.


Тимур Алимов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Club-M
Казань АПЛ
Проекты
885 Ясень
Virginia АПЛ
Похожие новости
25.12.2019
The National Interest: Россия подготовила рождественский подарок ВМС США — свою самую смертоносную подлодку
17.10.2019
СМИ: Подлодки "Ясень" обходятся России слишком дорого
18.03.2019
Американский эксперт рассказал об усилении Северного флота России
28.11.2018
Гендиректор "Малахита" рассказал, как изменились технологии строительства кораблей
30.03.2016
Новая российская супер-субмарина почти готова воевать
2 комментария
№1
15.01.2020 21:50
США не о чем переживать, от атомного флота РФ  остались одни ошметки!
за 20 лет был спущен на воду первый Ясень с посредственными характеристиками, а Ясень-М продолжает "бесконечные испытания" и похоже еще не скоро  войдёт в состав флота.
Предусмотренное ГОЗ общее количество в 6-7 Ясеней на два флота  это "кошкины слёзки" так как ТОФ и СФ требуется не менее 18-ти современных многоцелевых АПЛ, даже модернизация 4-х АПЛ пр 971 А которая также "буксует на месте" никак ситуацию не меняет....
К сожалению в России со скоростью 30 ед. в год растёт только количество долларовых миллиардеров, из круга личных друзей президента, но они на новые Ясени и Су-57 "жертвовать"  не спешат....
0
Сообщить
№2
15.01.2020 22:27
Цитата, q
Одна серийная подлодка "Ясень-М" будет стоить не более 50 миллиардов рублей или примерно 1,6 миллиарда долларов.
В каком году эксперт считал?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.01 22:48
  • 7
Вертолеты из дурдома
  • 15.01 22:33
  • 1
Россия собралась дать кредит Шри-Ланке на Су-30
  • 15.01 22:27
  • 2
ВМС США посоветовали опасаться подлодок "Ясень-М"
  • 15.01 21:24
  • 17
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 15.01 21:16
  • 26
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 15.01 21:10
  • 3
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 15.01 20:47
  • 280
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 15.01 20:15
  • 58
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 15.01 19:40
  • 11
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 15.01 18:25
  • 2
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 15.01 18:07
  • 3
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 15.01 16:21
  • 9
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 15.01 16:15
  • 3
На Урале танковая дивизия получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М
  • 15.01 16:02
  • 4
ПАКетное соглашение: новейшему бомбардировщику назначили сроки выхода в серию
  • 15.01 15:57
  • 10
На Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб