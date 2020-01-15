Ровер "Марс-2020" получит официальное имя в марте

Его выберут из вариантов, которые предложили американские школьники

ТАСС, 14 января. Пятый марсоход НАСА получит официальное имя в марте этого года после того, как эксперты подведут итоги второго этапа конкурса среди школьников, который космическое агентство США проводит с августа прошлого года. Об этом пишет пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

"Этот ровер станет первой частью возвратной миссии на Марс, которая поможет нам совершить прорыв в астробиологии и других ключевых областях науки. Этот конкурс - хорошая возможность привлечь новое поколение к изучению космоса и покорению точных наук, а имя марсохода, которое мы выберем вместе с детьми, выделит его на фоне других наших марсианских миссий", - сказала руководитель планетологического отделения NASA Лори Глейз.

В декабре 2012 года представители NASA объявили о том, что инженеры агентства создадут еще один марсоход, пятый по счету. Он должен был стать своеобразным наследником ровера Curiosity, который сел на Марс в августе 2012 года. Новый аппарат, который неофициально назвали "Марс-2020", должен полететь в космос в 2020 год, а сесть в феврале 2021 года, в кратере Йезеро на экваторе Красной планеты.

В августе этого года специалисты агентства заявили, что имя этому аппарату выберут американские школьники. Для этого детям нужно написать сочинение на тему изучения Марса и отправить его в NASA. В общей сложности, как отметила Глейз, в первом этапе конкурса участвовало свыше 28 тысяч школьников.

Недавно эксперты NASA, в число которых входило почти пять тысяч профессиональных астрономов, астронавтов и других сотрудников агентства, популяризаторов науки и энтузиастов космоса, подвели итоги первого этапа конкурса. Они подготовили и опубликовали список из 155 полуфиналистов, только один из которых получит возможность присвоить имя "Марсу-2020" и поучаствовать в церемонии его запуска с космодрома на мысе Канаверал в июле этого года.

Как сообщает пресс-служба JPL, к концу января жюри конкурса подготовит и опубликует шорт-лист из девяти финалистов конкурса, чьи работы смогут оценить посетители сайта НАСА. Их мнение, по словам Глейз, будет учтено при выборе окончательного имени "Марса-2020". По текущим планам агентства, марсоход получит официальное имя в первые недели марта.

Поиски марсианской жизни

С технической точки зрения, пятый марсоход NASA будет полным наследником Curiosity, что заметно удешевило и ускорило сборку ровера, стоимость которого космическое агентство оценивает в 2,46 млрд долларов. Главной задачей "Марса-2020" будут не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни.

Для этого "Марс-2020" будет не только изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы в специальный "шкаф", установленный на его борту. Запасенные в нем минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и NASA, которая будет отправлена к Красной планете не раньше 2026 года.