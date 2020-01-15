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Интерфакс-АВН

Корвет "Гремящий" выполнил торпедные стрельбы на испытаниях в Баренцевом море

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Корвет "Гремящий".
Корвет "Гремящий".
Источник изображения: airbase.ru

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС - Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" выполнил торпедные стрельбы в рамках государственных ходовых испытаний в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ).

"Гремящий", действующий в Баренцевом море по программе государственных ходовых испытаний, выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям. В ходе стрельбы был успешно испытан новый комплекс морского оружия", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что испытания были проведены при взаимодействии с атомной подлодкой и малым противолодочным кораблём "Снежногорск".

Корвет "Гремящий" проходит испытания на Северном флоте с 13 ноября. На этапе испытаний в Белом море корабль выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям.

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" заложен 1 февраля 2012 года в эллинге судостроительного предприятия "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Проектант корабля - ЦМКБ "Алмаз".

Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20385
Калибр КР
СФ
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