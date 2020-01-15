Флот Китая получил ракетный миноносец 4 поколения

Китайский стелс-эсминец превзошел американский Zumwalt по вооружению

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая получил головной эсминец проекта 055 Nanchang, сообщает информационное агентство правительства КНР «Синьхуа». 12 января в порту Циндао провинции Шаньдун на востоке страны, где расположена военная база, состоялась церемония ввода в строй самого мощного в мире эскадренного миноносца, видеоролик с изображением которого размещен в интернете.

Телеканал «Глобальной телевизионной сети Китая»-CGTN сообщил, что Nanchang стал символом развития национального флота.

Водоизмещение корабля составляет 10 тыс. тонн (полное – 12 тыс. тонн), длина - 183 метра, на палубе размещается ангар для двух больших противолодочных или многоцелевых вертолетов. По габаритам он уступает лишь американскому стелс-эсминцу Zumwalt, гордости ВМС США с водоизмещением около 15 тыс. тонн и стоимостью 4,5 млрд долларов, но по вооружению его превосходит. 112 пусковых установок, предназначенных для противокорабельных, противолодочных, крылатых и зенитных ракет, размещены на новейшем китайском эсминце и позволяют поражать наземные, воздушные и надводные цели. Американский Zumwalt несет 80 ракет. Nanchang оснащен аналогом американской системы противовоздушной обороны Aegis, созданным китайскими производителями. По неофициальным данным, мощность газотурбинного электрогенератора на кораблях этого проекта составляет 100 мВт, что позволяет использовать лазерное вооружение. Возможна установка 130-мм артиллерийского орудия, а также нескольких скорострельных артустановок меньшего калибра.

Ракетный эсминец четвертого поколения Nanchang, построенный китайской оборонной промышленностью с применением инновационных стелс-технологий, является не единственным эсминцем, спущенным на воду в Поднебесной за последние годы.

Сообщения о разработке гигантов-невидимок проекта 055 появились в 2014 году, и, по данным китайских СМИ, уже в августе того же года был подписан контракт на строительство, а через несколько месяцев заложен первый корабль, который американские специалисты классифицировали как крейсер. Первое судно было спущено на воду в 2017 году, еще три – в 2018 году, пятое - в сентябре 2019 года, шестое – 26 декабря 2019 года. Многие СМИ отмечают впечатляющие темпы создания боевых кораблей в Китае.

Судно Nanchang впервые представили на военно-морском параде в честь 70-й годовщины образования военно-морских сил НОАК, который состоялся в апреле 2019 года.

Эсминцы этого проекта являются самыми крупными и высокотехнологичными кораблями в своем классе. Все они войдут в состав трех авианосных ударных группировок (АУГ), по два в каждую, которые вскоре появятся в ВМФ НОАК. Предположительно, АУГ также будет включать по одному авианосцу, по четыре эсминца проекта 052D и по четыре фрегата проекта 054А.

Ирина Дронина