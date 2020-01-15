Израильская компания IMI Systems поставит 120-мм танковые боеприпасы ВС Финляндии

ЦАМТО, 14 января. Elbit Systems объявила, что по результатам проведенных на конкурсной основе испытаний ее дочернее предприятие IMI Systems выбрано Минобороны Финляндии поставщиком 120-мм многоцелевых танковых осколочно-фугасных боеприпасов M339, соответствующих стандартам НАТО.

Боеприпасы предназначены для основных боевых танков "Леопард-2" СВ Финляндии.

Как заявлено, M339 представляет собой высокоточный многоцелевой 120-мм танковый боеприпас, который может применяться со всеми 120-мм гладкоствольными пушками ОБТ стран НАТО. ВС Финляндии выбрали M339 для повышения огневой мощи танков "Леопард-2" и спектра поражаемых им целей.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2019 года министр обороны Финляндии Антти Кайкконен уполномочил Командование материального обеспечения Вооруженных сил приобрести боеприпасы производства IMI Systems для основных боевых танков "Леопард-2". Выбранные боеприпасы были испытаны в Финляндии и признаны наилучшим образом соответствующими предъявляемым требованиям. Поставки запланированы на 2021 год. Контракт должен включать опционы на поставку дополнительных партий.