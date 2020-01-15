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Деловая газета "Взгляд"

В Госдуме ответили на претензии НАТО по размещению «Искандеров-М»

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Демонстрация комплекса "Искандер-М" с крылатой ракетой 9М729
Демонстрация комплекса "Искандер-М" с крылатой ракетой 9М729.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москва не намерена отчитываться перед Североатлантическим альянсом о размещении своих вооружений, но готова к сотрудничеству, если НАТО сформулирует соответствующий алгоритм, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Все их домыслы с фейками не работают. Мы готовы с ними сотрудничать, но не на их пожеланиях "вы оттащите свою ракету за Урал". А вы не притаскивайте свои ракеты нам под нос. Поэтому у нас абсолютно открытая позиция, и мы ни перед кем, ни перед каким НАТО… не собираемся отчитываться", – сказал Шаманов, передает РИА "Новости".

По его словам, если Альянс намерен выйти на рубежи взаимодействия, то должен заниматься не "пустопорожней болтовней", а сформулировать алгоритм по взаимодействию.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729.

Тем временем глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Альянс будет "решительно и ответственно" реагировать на действия России, которая, по утверждениям НАТО, развертывает новые ракеты в Европе.

Он добавил, что, с точки зрения альянса, действия России привели к распаду Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом он не отметил тот факт, что ДРСМД прекратил свое существование в результате одностороннего выхода из него США, которые обвинили Россию в нарушении условий этого договора, не предоставив никаких доказательств, передает ТАСС.

В декабре в российском МИД подчеркнули, что Вашингтон так и не привел никаких реальных фактов, чтобы подкрепить претензии по ДРСМД и оправдать свой выход из договора.

В конце года Путин предложил США без всяких условий продлить действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Трампу придется согласиться на предложение Путина.


Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
ЮАР
Продукция
9М729
Искандер
Персоны
Путин Владимир
Шаманов Владимир
Проекты
NATO
РСМД
СНВ-3
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